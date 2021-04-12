Фото: ИА «Башинформ» Путин поддержал официальное определение статуса молодого ученого Фото: ИА «Башинформ»

Президент России Владимир Путин поддержал официальное определение статуса молодого ученого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

Молодой ученый — это работник образовательной или научной организации, являющийся аспирантом, исследователем или преподавателем образовательной организации высшего образования или имеющий ученую степень. Власти хотят на законодательном уровне установить систему мер поддержки молодых ученых, осуществляющих научные исследования и разработки по модернизации российской экономики.

«Мы очень серьезно занимаемся определением статуса [молодых ученых], президент поддержал нашу инициативу, чтобы мы официально определили статус молодого ученого и закрепили его», — сказал председатель правительства. Он уточнил, что статус молодого ученого включает в себя «права, обязанности, возможности». «Причем этот правовой статус будет даваться молодым людям до 35 лет», — отметил глава кабинета министров.

Молодой ученый Уфимского государственного авиационного технического университета, кандидат технических наук, доцент Руслан Каримов отметил, что закрепление статуса «молодого ученого» законодательно и поощрение государства будет дополнительной мотивацией для молодых ученых.

«Если результат человека, который занимается наукой, замечают, это значит, что его научные труды не напрасны. В нашем случае — это присвоение статуса «молодого ученого» законодательно. Организация грантов, поддержка и официальный статус ученого в молодом возрасте — это все большой плюс. У человека появляется мотивация заниматься научной деятельностью. Если уже в молодом возрасте ученый получает какие-то поощрения, мне кажется, это будет гарантировать то, что уже с возрастом человек будет сильнее погружаться в науку и в будущем будет давать еще больше результата», — прокомментировал он агентству «Башинформ».

В 2016-2017 годах совместно с научным коллективом Руслан Каримов становился лауреатом Государственной Республиканской Молодежной премии.

В 2020 году по итогам конкурса научных проектов молодых ученых на соискание грантов Республики Башкортостан в размере одного миллиона рублей были награждены 25 молодых ученых: 12 — аспирантов и 13 кандидатов наук.

Стипендия Главы Республики Башкортостан, учрежденная в 1994 году, назначается 30 аспирантам и 50 студентам государственных образовательных организаций высшего образования, а также 125 студентам профессиональных образовательных организаций. Стипендиальные выплаты аспирантам составляют 8050 рублей; студентам государственных образовательных организаций высшего образования — 5750 рублей; студентам государственных профессиональных образовательных организаций — 2300 рублей.

Ранее сообщалось, что врамках нацпроекта «Наука» в республике в 2020-2021 году Евразийскому научно-образовательному центру мирового уровня был присвоен федеральный статус, а УФИЦ РАН выиграл мегагрант Правительства России на реализацию научного исследования.

Сейчас, как сообщили в Минобре Башкирии, ведется сотрудничество с 205 ведущими российскими и 174 зарубежными научными организациями и университетами; членство в редколлегиях 126 российских и зарубежных научных журналов, вхождение в 49 международных консорциумов; получено 29 грантов Президента России для молодых докторов и кандидатов наук; 108 – Российского научного фонда, 14 – зарубежных; получено 20 грантов на сумму свыше 500 млн рублей субъектами малого и среднего предпринимательства в Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Гранты Президента Российской Федерации для господдержки молодых ученых выделяются для финансирования фундаментальных и прикладных научных исследований. Всего выделяется 460 грантов ежегодно (400 для кандидатов наук и 60 для докторов наук). Кандидатам наук выдают по 600 тысяч рублей в год, докторам — по миллиону.

«Башинформ» писал, что в Башкирии в том году обладателями грантов стали ученые, работающие в ведущих научных институтах и классических вузах региона. Области их исследований — сельское хозяйство, физика, астрономия, биология, математика, механика, филология.

Напомним, что молодой ученый может также претендовать на получение государственного жилищного сертификата, если он работает в научной организации научным работником, которая находится в ведении Министерства науки и высшего образования РФ и его общий стаж работы научным работником составляет не менее 5 лет, а также он признан научной организацией нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.