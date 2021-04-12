Уфимка завоевала главный титул конкурса красоты Miss Russian Continental-2021

20-летняя студентка Башкирского государственного педуниверситета стала обладательницей титула Miss Russian Continental-2021. Илюза Исяндавлетова готовилась к выступлению чуть больше месяца и получила не только заветную дизайнерскую корону, наградную ленту и брендированную статуэтку, но и приглашение на международный конкурс красоты.

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях