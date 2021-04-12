Уфимка завоевала главный титул конкурса красоты Miss Russian Continental-2021
Уфимка завоевала главный титул конкурса красоты Miss Russian Continental-2021 Фото: Соцсети
20-летняя студентка Башкирского государственного педуниверситета стала обладательницей титула Miss Russian Continental-2021. Илюза Исяндавлетова готовилась к выступлению чуть больше месяца и получила не только заветную дизайнерскую корону, наградную ленту и брендированную статуэтку, но и приглашение на международный конкурс красоты.
Третий финальный этап конкурса проходил на сцене «Golden Palace».