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«Большая вода» в Уфе: в двух районах города произошел перелив автодорог

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

«Большая вода» в Уфе: в двух районах города произошел перелив автодорог Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

В Уфе наблюдается устойчивая теплая погода, что привело к интенсивному таянию снега. Несмотря на то, что на некоторых участках благодаря своевременно принятым мерам удалось оперативно ликвидировать подтопление или минимизировать его последствия, в столице фиксируются новые случаи прихода «большой воды».

По данным пресс-службы Управления гражданской защиты города, произошел перелив автодорог в Калининском и Демском районах. В первом случае «виновницей» стала река Шугуровка, которая, выйдя из берегов, подтопила участок проезда под железнодорожными путями в районе улиц Белинского и Хетогурова.

«Движение здесь было перекрыто, однако сегодня ситуация изменилась, уровень воды значительно упал, что позволило открыть дорогу для проезда», — пояснили в Управлении.

Второй случай перелива дороги зафиксирован 12 апреля в Демском районе: вода из старицы реки Белой подтопила участок дороги, ведущей к садовому товариществу «Козарез». Глубина перелива составляет порядка 70 см, протяженность – около 100 м.

«В садовом товариществе на постоянной основе проживают шесть человек, с ними поддерживается связь. От эвакуации они отказались, запас продуктов питания, воды, плавсредства имеются», — сообщили в УГЗ по Уфе.

Все выходные – до стабилизации обстановки – велось круглосуточное дежурство сотрудников Поисково-спасательного отряда в районе перелитого низководного моста между населенными пунктами Федоровка и СНТ «Зауфимье». За субботу и воскресенье спасатели перевезли на автомобиле повышенной проходимости 40 человек. Сейчас уровень воды упал, на данном участке можно передвигаться на легковом транспорте.

 

ИА «Башинформ»

Теги: УГЗ по Уфе
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