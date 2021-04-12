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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии река Юрюзань за сутки поднялась на 2,18 метра, в зоне подтопления четыре села

ОБЩЕСТВО
Фото: ЦУР РБ, МЧС по РБ | Видео: ЦУР РБ

Фото: ЦУР РБ, МЧС по РБ

В Башкирии река Юрюзань за сутки поднялась на 2,18 метра. В зоне подтопления оказались населенные пункты в Салаватском районе – Ильтаево, Чулпан, Малояз, Калмакларово.

По информации в официальной группе ЦУР Башкортостан, система зафиксировала обращение жительницы деревни Чулпан. Регина Гарипова написала, что деревню топит: невозможно пройти на работу, в детский сад, в школу. Все плывет.

На видео из деревни видно – вместо дороги течет река, дома, надворные постройки подтопило, передвигаться можно только на внедорожниках. МЧС помогает с эвакуацией.

Как написал в своих соцсетях глава района Марс Кашапов, на месте устраняют ледовый затор. Для эвакуации жителей просят обращаться к специалистам на месте либо звонить в дежурную диспетчерскую службу по телефону: 8 (34777) 2-11-19.

В пресс-службе МЧС по РБ сообщили, что по состоянию на 15.15 минут заторные явления прекратились, вода с подтопленных территорий ушла, жители вернулись в свои дома. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, сегодня утром на оперативном совещании в правительстве с участием Главы Башкортостана Радия Хабирова председатель Госкомитета по чрезвычайным ситуациям республики Фарит Гумеров рассказал, что из-за резкого потепления начали открываться степные, горные и крупные реки.

Он также предупредил, что паводковый период закончится еще не скоро.

 

ИА «Башинформ»

Теги: паводок, подтопление
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