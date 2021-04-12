В Башкирии спасатели эвакуируют жителей деревни Чулпан: здесь подтопило жилые дома

Фото: Госкомитет РБ по ЧС











Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В селе Казы-Ельдяк Дюртюлинского района Башкирии прошлой ночью из-за таяния снега подтопило автомобильную дорогу. Спасатели Госкомитета РБ по ЧС установили здесь световые башни и помпы для откачки воды.

Утром 12 апреля спасатели села Малояз выехали в деревню Чулпан Салаватского района для оказания помощи населению. Здесь подтопило жилые дома. По информации спасателей, наблюдается ледовый затор, и вода продолжает прибывать.

Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС эвакуируют жителей деревни Чулпан. Уже эвакуировали пятерых жителей деревни и десять голов мелкого рогатого скота. Тут подтоплено 25 жилых домов.

«Однако есть те, кто сознательно идет на риск и остается в своих домах, чтобы не бросать хозяйство. Спасатели создают все условия для обеспечения безопасности граждан, оказавшихся в зоне затопления. Также в зоне затопления находятся жители деревни Ильтаево», — сообщили в пресс-службе Госкомитета.

Продолжаются работы в Кушнаренковском и Бижбулякском районах. Спасатели оказывают всестороннюю помощь населению – организовывают безопасность на подтопленных и разрушенных участках автодорог, проводят эвакуацию жителей, доставляют в случае необходимости продукты гражданам, которые решили остаться в своих домах.