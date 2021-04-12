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В Уфе специалисты по туризму проработали реализацию инициатив по развитию отрасли

ПОЛИТИКА
Фото: Госкомтуризма Башкирии

В Уфе специалисты по туризму проработали реализацию инициатив по развитию отрасли Фото: Госкомтуризма Башкирии

В Уфе прошла вторая стратегическая сессия по формированию Стратегии развития туризма в Башкирии до 2035 года. Как сообщили в Госкомтуризма, участники мозгового штурма проработали способы воплощения в жизнь идей и инициатив, предложенных бизнес-сообществом на первой сессии.

Во второй стратсессии приняли участие представители властных органов, муниципалитетов, общественных и некоммерческих организаций, Центра стратегических разработок РБ, научно-исследовательских организаций, комиссии по предпринимательству Всемирного курултая башкир.

Модераторами выступили директор программ НИУ ВШЭ Сергей Лоханов, а также эксперт Центра развития регионов ВШГУ РАНХиГС Валерий Медовый.

«На сегодняшний день важно заменить ограниченный выездной туризм внутренними проектами, создать соответствующую инфраструктуру, загородные отели, кемпинги, глэмпинги и различные туристические маршруты. В регионе уделяется большое внимание развитию туризма — разрабатываются необходимые меры поддержки, совершенствуется нормативная база. У нашей республики есть все возможности для того, чтобы стать востребованным направлением для туристов», — прокомментировала замминистра экономического развития и инвестиционной политики РБ Екатерина Кликунова.

Третья стратсессия будет посвящена сбору результатов, предполагается, что в ней примут участие наиболее активные участники предыдущих этапов.

Итогом этой работы станет сбор и систематизация необходимой аналитики, карта мероприятий и вариант Стратегии. Утверждение и реализация документа позволят создать качественные, конкурентоспособные туристические продукты, считают в госкомитете.

 

ИА «Башинформ»

Теги: туризм, стратегия, стратсессия
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