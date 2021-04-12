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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Власти Башкирии рассказали, будут ли проведены сабантуи в 2021 году

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Власти Башкирии рассказали, будут ли проведены сабантуи в 2021 году Фото: Олег Яровиков

В Правительстве Башкирии рассказали, что вопрос о проведении сабантуев в 2021 году пока остается открытым.

Как сообщил 12 апреля на оперативном совещании Глава республики Радий Хабиров, в прошлом году сабантуи не проводили из-за новой коронавирусной инфекции. В этом году все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

«Если все пойдёт хорошо, то мы проведём сабантуи. К ним нужно готовиться. Моя администрация подготовила определённое видение об акцентах, на которые мы должны обратить внимание при проведении сабантуев. Даже такой простой акцент, как проведение трезвых сабантуев, вызвал критику. Но потом многие сказали «спасибо» за это. Нужно подумать, как мы будем их проводить», — отметил Радий Хабиров.
Глава Башкирии поручил подготовить предложения по безопасному проведению мероприятий и следить за ситуацией по COVID-19.

Сабантуй — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ.

 

ИА «Башинформ»

Теги: сабантуи
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