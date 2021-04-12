«Башнефть» проводит вакцинацию работников от COVID-19

Добровольная вакцинация работников от коронавируса проходит в «Башнефти». Как уточнили в компании, вакцинация организована следующим образом. Сначала на основании добровольных заявок формируются группы, готовые к получению прививки.

Затем, непосредственно перед процедурой прививки, работники «Башнефти» и сервисных организаций, также входящих в структуру «Роснефти», проходят предварительный медицинский осмотр. К прививке допускаются работники, которые ранее не болели коронавирусом и не имеют к нему антител, а также не имеющие медицинских противопоказаний.

- Считаю, что это настоящее спасение от коронавируса для общества, для моих родных и близких, – рассказывает Ильдар Гиззатуллин, оператор товарного производства филиала «Башнефть-Уфанефтехим» . – Прививаться надо. Медицина на месте не стоит, она борется за наше здоровье, за нашу жизнь.

На предприятиях «Башнефти» организовано 14 специализированных пунктов вакцинации работников в девяти населенных пунктах Башкирии: в городах Уфа, Октябрьский, Туймазы, Нефтекамск, Янаул, Дюртюли, Ишимбае, Кумертау и поселке Приютово. Пункты вакцинации оснащены всем необходимым оборудованием и соответствуют требованиям для ее проведения.

Кристина Дегтярёва, ведущий инженер филиала «РН-Сервис» рассказывает, что приняла решение о вакцинации, не раздумывая. - Главным мотивом послужил тот факт, что у меня трое маленьких детей. Вакцинация – это часть моей заботы о семье. Я забочусь о своем здоровье, чтобы обезопасить своих близких.

В настоящее время все офисы, промышленные площадки и другие производственные объекты «Башнефти» функционируют с учетом антиковидных мер и ограничений. На предприятии организовано обязательное ношение медицинских масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции и использование дезинфицирующих средств. Вакцинация, пояснили в «Башнефти», позволит защитить персонал от коронавирусной инфекции и обеспечить бесперебойную производственную деятельность. Сейчас продолжаются проведение тестирования работников на антитела и сбор дополнительных заявок на прививки от COVID-19.