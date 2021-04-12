Фото: МЧС РБ В МЧС Башкирии сообщили о риске подтопления 54 приусадебных участков Фото: МЧС РБ

В Башкирии 12 апреля, по данным на семь часов утра, затопленными остаются 23 дома, подтоплено 97 придомовых территорий на территории четырех населенных пунктов в трех муниципальных районах. На водоёмах республики наблюдается неполный ледостав с полыньями, забереги и закраины, сообщили в пресс-службе МЧС РБ.

В селе Азнаево Бижбулякского района подтоплено 59 приусадебных участков и затоплено 19 частных жилых домов. В деревне Верхнеакбашево Кушнаренковского района подтоплено пять приусадебных участков, затоплено два частных жилых дома, всего в населенном пункте 58 домов, в которых проживают 80 человек, в том числе18 детей. В селе Воецкое Кушнаренковского района подтоплено четыре приусадебных участка, и затоплен один частный жилой дом, всего здесь 60 домов, в которых проживают 74 человека, в том числе 11 детей. В селе Бекетово Кармаскалинского района подтоплено 10 приусадебных участков, в том числе затоплен один частный дом, всего здесь 205 домов, в которых проживают 613 человек, в том числе 144 детей.

«На 12 апреля 2021 года на территории региона чрезвычайных ситуаций, обусловленных ухудшением гидрологической обстановки, не прогнозируется. В ближайшие сутки прогнозируется риск подтопления (затопления) 54 приусадебных участков на территории пяти населенных пунктов», — проинформировали в ведомстве.

Под угрозой подтопления семь приусадебных участков в Шарипово Кушнаренковского района, 15 приусадебных участков в Староянбеково Кармаскалинского района, 20 приусадебных участков в Конониковском Стерлитамакского района, два приусадебных участка в Первомайском Чишминского района, 10 приусадебных участков в Стерлибашево Стерлибашевского района. Здесь организован круглосуточный мониторинг от администраций сельсоветов. Запас продуктов питания, медикаментов, питьевой воды у населения имеется, жалобы и просьбы не поступали. Муниципалитеты подготовили 68 пунктов временного размещения, рассчитанные на 12 655 человек, отметили в МЧС РБ.

По прогнозам Управления по гидрометеорологии РБ, пик паводка на территории республики ожидается с 15 апреля по 3 мая 2021 года.