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Жители Башкирии спасли дрейфующих на льдине подростков

ОБЩЕСТВО
Фото: duv-vest.rbsmi.ru

Жители Башкирии спасли дрейфующих на льдине подростков Фото: duv-vest.rbsmi.ru

В Дуванском районе Башкирии, в селе Месягутово, 11 апреля дети едва не погибли на реке Ай. Как сообщает «Дуванский вестник», подростки играли на реке Ай. Гуляя по льду, они не заметили, как его часть оторвалась от берега и поплыла.

Случившееся заметили братья Гирфановы. Ильдар и Айдар как раз в это время проезжали по мосту в центре Месягутово и увидели, что на отходящей от берега льдине стоят дети. Мужчины сразу же поехали в их сторону.

«Подростки были на середине реки, в 20-30 метрах от берега. Мы, пока ехали, позвонили в «112», а также своему водителю Ильнуру Акмалову, который затем тоже помог нам», — рассказал местный житель.

Мужчины обвязали друг друга веревками и пошли «цепочкой» по льду.

«Забрали детей, да и обратно так же вышли. Ребята могли бы и сами добраться до берега, но были слишком напуганы», – отметил Ильдар.

К моменту приезда экстренных служб спасательная операция подходила к завершению. Медпомощь никому не потребовалась.

 

ИА «Башинформ»

Теги: дети, ледоход
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