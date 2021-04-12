Новым полпредом Башкирии при президенте РФ назначен Герой России Умарпаша Ханалиев

Умарпаша Ханалиев назначен новым полномочным представителем Башкортостана при президенте Российской Федерации — заместителем премьер-министра правительства республики. Об этом кадровом решении сегодня на еженедельном оперативном совещании в правительстве сообщил Глава региона Радий Хабиров. Он отметил, что Умарпаша Юсупович долгие годы работал в Федеральной службе безопасности, Герой России, награжден многими боевыми наградами, генерал-майор.

«Представительство должно быть точкой входа инвестиций в республику. Это очень ответственная работа, я полагаю, ваши компетенции и ваш жизненный опыт вместе эту задачу помогут выполнить», — сказал Радий Хабиров.

Биографическая справка

Умарпаша Юсупович Ханалиев родился 3 октября 1951 года в селении Мирза-Аки Мирза-Акинского района Ошской области Киргизской ССР. В 1975 году окончил Дагестанский педагогический институт, по специальности «учитель химии и биологии».

В 1975 году после окончания института, по распределению был направлен учителем химии и биологии в Бамматюртовскую среднюю школу.

В 1976—1978 годах возглавлял штаб зональных строительных отрядов.

4 апреля 1979 года на внеочередном пленуме райкома комсомола был избран первым секретарем Хасавюртовского райкома ВЛКСМ.

С 1981 года служил в органах Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР — Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ России) на Северном Кавказе. В 1981—1982 годах — оперуполномоченный, в 1982—1991 годах — старший оперуполномоченный, а в 1991—1996 годах — заместитель начальника Хасавюртовского городского отдела КГБ Дагестанской АССР — Управления ФСБ России по Республике Дагестан. Одновременно в 1995—1996 годах был прикомандирован в оперативное управление антитеррористического центра ФСБ России в качестве руководителя оперативной группы по контрразведывательному обеспечению специальных мероприятий.

В сентябре 1996 года переведен в Центральный аппарат ФСБ России, старшим, а в последующем ведущим оперативным сотрудником Управления разработки и пресечения деятельности преступных организаций (УРПО) ФСБ России. При его непосредственном участии были разработаны и проведены специальные мероприятия в рамках контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, в результате которых были обезврежены многие руководители и активные члены бандитских формирований в Чеченской Республике. В 1999—2001 годах входил в Региональный оперативный штаб по проведению контртеррористической операции в Чеченской Республике в посёлке Ханкала (ныне — микрорайон города Грозный).

Указом Президента Российской Федерации («закрытым») от 15 марта 2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, ему было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда». Служил в центральном аппарате ФСБ России до увольнения в запас.

В настоящее время активно участвует в ветеранских движениях воинов и спецслужб России.