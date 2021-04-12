Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии осталось 493 ветерана Великой Отечественной войны Фото: ИА «Башинформ»

Башкирия начала подготовку к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По словам Главы республики Радия Хабирова, в регионе в живых осталось всего лишь 493 участника-ветерана и 189 инвалидов войны.

«Если взять их количество год назад, то оно катастрофически быстро уменьшается. Нам надо должное внимание им оказать. К каждому ветерану может зайти глава муниципалитета и пожать ему руку, чем-то помочь», — сказал Радий Хабиров.

Руководитель региона поручил начать работу по подготовке облагораживания обелисков и захоронений участников и ветеранов войны.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в Уфе пройдет парад военнослужащих Уфимского гарнизона. Глава Башкирии выразил надежду, что 9 мая 2021 года также пройдет «Бессмертный полк».