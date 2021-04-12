Фото: ИА «Башинформ» В Уфу после летнего потепления придет резкое похолодание Фото: ИА «Башинформ»

По-настоящему летнее тепло задержится в столице Башкирии еще на неделю. По данным портала «Гисметео», днем столбики термометров в Уфе выше 15 градусов продержатся до 17 апреля. Ночью температура будет опускаться до +2, +5.

Однако уже через неделю в городе прогнозируется резкое изменение характера погоды. Ночью ожидается минусовая температура воздуха. Днем возможны дожди, а столбики термометров максимум поднимутся до +3. Такая картина сохранится как минимум три дня.