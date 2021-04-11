Башкирия запустит отсчет 100 дней до Финала IX Национального чемпионата WorldSkills Russia

12 апреля, в День Космонавтики, Республика Башкортостан отметит новый «запуск» и начнет новый отсчет – 100 дней до начала Финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021.

Именно этот день Правительство Республики посвятит чествованию республиканской сборной команды – молодых участников соревнований, педагогов, экспертов – всех тех, кто активно повышает престиж профессионального образования и любовь к своему делу.

В сборной команде Башкортостана – 329 участников от 14 до 22 лет. Подготовку участников осуществляют 124 эксперта, тренировки проходят на 80 площадках образовательных организаций и 15 предприятиях.

В 15.00 на уличной сцене участников и зрителей поздравит Глава Республики Башкортостан, Правительство и генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов, а также российский космонавт -испытатель Сергей Ревин.

Торжественный запуск «обратного отсчета» 100 дней до начала Нацфинала WorldSkills Russia 2021 – в 15.30.

Справка.

• Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления WorldSkills Russia Juniors – школьников до 16 лет.

• В 2021 году финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоится с 21 по 25 июля в Уфе. Соревнования пройдут по 105 профессиональным компетенциям, разделенным на 7 блоков: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование. По 51 компетенции запланированы состязания направления WorldSkills Russia Juniors.

• Участниками финала станут более 1800 конкурсантов, из них более 600 – юниоры. Экспертное сообщество представят около 2000 человек. В чемпионате также примут участие конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независимых Государств.

• Отборочные соревнования для участия в нацфинале WorldSkills Russia — 2021 по 137 компетенциям пройдут с 1 по 30 апреля 2021 года.

• Деловая программа финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет с 22 по 24 июля в конгресс-холле «Торатау». В рамках программы будет несколько тематических треков. Спикеры и модераторы обсудят вопросы кадровой подготовки и переподготовки, взаимодействия с региональными координационными центрами, формирования новых компетенций, демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия и других проектов движения, а также лучших региональных практик.

• Торжественная церемония открытия чемпионата состоится 21 июля, церемония закрытия и награждение победителей – 25 июля. Мероприятия планируют провести в спортивно-концертном комплексе «Уфа-Арена».

• Соревновательная часть пройдет на специально созданной к мероприятию площадке – в Парке Молодых Профессионалов.

• В 2021 году организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Республики Башкортостан, АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ).