Фото: Ксения Калинина | Видео: Ксения Калинина Участники кубка Башкирии по бодибилдингу показали идеальные тела: «горячий» фоторепортаж Фото: Ксения Калинина | Видео: Ксения Калинина

В уфимском Дворце молодежи 11 апреля в V открытом Кубке Башкирии по бодибилдингу – в марафоне атлетизма, грации и рельефных форм – приняли участие более 130 спортсменов.

Турнир объединил бодибилдеров из Приволжского федерального округа, а также их болельщиков и всех жителей республики, кто неравнодушен к фитнесу, к здоровому образу жизни.

Ставшие уже традиционными для Башкирии соревнования начались с представления членов жюри, каждый из которых судил участников в той или иной номинации.

Как отметили члены опытного жюри, уровень подготовки спортсменов ежегодно растет. Год от года также увеличивается и количество номинаций, в которых они могут выступать – в 2021 году их уже 19. Среди них, для новеньких – «Женщины фит-модель», «Женщины – велнес-фитнес», «Фитнес-бикини новички», для опытных спортсменок – «Женщины — фитнес бикини-мастера». Среди мужчин особой популярностью пользуются такие номинации, как «Юниоры бодибилдинг», «Мужчины – бодибилдинг» и «Мужчины — пляжный бодибилдинг».

Именно благодаря талантливым участникам кубок из спортивных соревнований превращается в зрелищное шоу, подчеркнули организаторы.

Чаще всего звучали города – Уфа, Стерлитамак, Салават, Мелеуз и даже Москва. На сцену выходили загорелые подтянутые спортсмены. Девушки радовали глаз блестящими бикини, а в состязании дефиле – вечерними композициями. Специальный загар, а также грим наносился прямо перед состязаниями, чтобы отчетливее было видно мышцы.

«Это мой дебют. В фитнесе я лет шесть. Раньше я весила 89 кг, сейчас я похудела и решила «по фану», так сказать, выступить. Чтобы блеснуть на кубке, мне нужно, наверное, пройти еще достаточно длительный путь. Я пока делаю первые шаги. При подготовке к соревнованиям я выложилась на 200 процентов, все возможное, ни разу не нарушала режим. Посещала все тренировки. Осенью планирую вновь принять участие в турнире», — сказала журналисту «Башинформа» участница номинации «Женщины фит-модель» 31-летняя Екатерина Романовская из Уфы.

«Решил впервые поучаствовать в соревнованиях. Почему бы нет! Работаю тренером в зале. Тренирую своих подопечных, готовлю к таким же соревнованиям, и вот, решил тоже поучаствовать. Важно быть замотивированным, готовым пахать, тогда все получится», — поделился 26-летний уфимский спортсмен Кирилл Цимбаленко, участник номинации «Мужчины — пляжный бодибилдинг».

Одной из «изюминок» турнира стало мини-состязание «Мистер бицепс», которое в фойе Дворца Молодежи провел известный уфимский атлет, тренер, легенда спецназа, ветеран башкирского МВД Михаил Павинский. В мини-турнире выявили самые атлетичные и сильные гости соревнований. В этом году состязание приурочено к 70-летию известного спортсмена.

В каждой номинации члены жюри выбирали сначала Топ-лучших из лучших, а из них уже тройку лидеров. Победителям вручали медали, кубки, цветы, призы от спонсоров. Жюри оценивали все: движение, рук, ног, повороты, блеск в глазах, улыбку, рельеф мышц.

Спортсмены выкладывались по полной, стараясь держаться максимально естественно – показали себя во всей красе. Болельщики активно поддерживали выступающих, выкрикивая номера понравившихся участников.

Победители кубка РБ, по данным организаторов, смогут занять достойное место в сборной команде Башкортостана – бодибилдеры посоревнуются в Открытом Кубке России 2021 года, который пройдет в Краснодаре.

Организаторы подчеркнули, что соревнования придумали для того, чтобы развивать в Башкортостане бодибилдинг и фитнес, популяризовать спорт и здоровый образ жизни.