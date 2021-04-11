Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.16

EUR 91.78

11 апреля Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Внимание! МЧС предупреждает об аномально жаркой погоде местами в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Лейла Аралбаева

Внимание! МЧС предупреждает об аномально жаркой погоде местами в Башкирии Фото: Лейла Аралбаева

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует, что, по прогнозу Башгидромета, 12 апреля местами по республике ожидается аномально жаркая погода со средней температурой воздуха на 7-10° выше нормы. В связи с этим возрастает угроза наводнения (затопления), предупредили в ведомстве.

Погода по Башкирии будет без существенных осадков, по северу республики небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0°, +5° , днем +12°, +17°.

Телефон Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан 8(347) 233-99-99. При нахождении в опасности и для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий сообщите по телефону в службу МЧС – 01, с мобильного 101.

Единый номер вызова экстренных служб – 112.

 

ИА «Башинформ»

Теги: МЧС
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В центре Уфы сгорела «умная» остановка
В субботу, 10 апреля, в центре Уфы загорелась «Умная» остановка. Об этом сообщили пользователи социальных сетей. Пожарный расчет прибыл на улицу Ленина.
В Уфе задержали влюбленную пару с 12 кг наркотиков
С поличным молодую влюбленную пару задержали полицейские в одном из садовых товариществ Уфы. С собой у девушки с парнем обнаружили крупную партию наркоти
Следственный комитет Башкирии проводит проверку гибели младенца при родах в Салавате
Жительница Салавата придала огласке историю гибели своего не рожденного сына. Фактом заинтересовались следственный органы. Хореограф Алена Лаврикова с
В Уфе суд продлил домашний арест вице-премьеру правительства Башкирии Борису Беляеву
Обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями вице-премьер правительства Башкирии, министр ЖКХ республики Борис Беляев останется под домашним ар
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть