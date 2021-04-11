Фото: Лейла Аралбаева Внимание! МЧС предупреждает об аномально жаркой погоде местами в Башкирии Фото: Лейла Аралбаева

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует, что, по прогнозу Башгидромета, 12 апреля местами по республике ожидается аномально жаркая погода со средней температурой воздуха на 7-10° выше нормы. В связи с этим возрастает угроза наводнения (затопления), предупредили в ведомстве.

Погода по Башкирии будет без существенных осадков, по северу республики небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0°, +5° , днем +12°, +17°.

Телефон Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан 8(347) 233-99-99. При нахождении в опасности и для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий сообщите по телефону в службу МЧС – 01, с мобильного 101.

Единый номер вызова экстренных служб – 112.