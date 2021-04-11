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11 апреля Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе Тотальный диктант-2021 написали 850 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков и штаб ТД в Уфе

Фото: Олег Яровиков и штаб ТД в Уфе

В Уфе в субботу состоялся Тотальный диктант-2021. Участие в традиционной акции приняли 850 человек, из них 690 участников русскоязычного диктанта, 69 англоязычного, 79 диктанта для иностранцев (труд'а) и более десятка работ формата #пишемдома.

Напоминаем, что сдать работы участникам формата #пишемдома можно до 13 апреля включительно в Центральной городской библиотеке по адресу ул. Комсомольская, 138 (понедельник — выходной).

Уфа писала вторую часть текста Дмитрия Глуховского «Фата». Все пять частей текста станут доступны на сайте totaldict.ru с 14 апреля.

Онлайн-разбор текста для уфимцев состоится 16 апреля 17.00 по Москве на сайте totaldict.ru. Выдача работ запланирована на даты с 4 по 28 мая в Центральной городской библиотеке. Участники диктанта, написавшие его в библиотеках, получат работы там же, в библиотеках. Очная консультация с председателем Экспертной комиссии состоится 18 мая с 17.00 до 19.30 в Центральной городской библиотеке.

Результаты можно будет получить на сайте в личном кабинете к концу апреля. Информация появится на странице totaldict.ru/ufa и в соцсетях.

Организаторы сообщают, что награждение отличников русскоязычного диктанта, а также участников формата «ТРуД» состоится 20 мая в 18.30-20.00 в здании ВДНХ, Исторический парк «Россия-моя история» по адресу: ул. Менделеева, 158.

Отличников англоязычного диктанта награждение ожидает 19 мая вечером в кофейне-лектории «Кшиштоф» в пространстве «Арт-квадрат».

 

ИА «Башинформ»

Теги: Тотальный диктант
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