В России изменились правила использования средств материнского капитала

В России внесены изменения в правила использования средств материнского капитала. Изменения вступили в силу. Соответствующий приказ Минтруда опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Если женщина ранее направила маткапитал на формирование накопительной части пенсии, она может отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов и использовать по другим направлениям. Согласно новым правилам, необходимо в течение полугода со дня возврата денег на счет пенсионного фонда решить, как ими распорядиться, и написать заявление. По истечении шести месяцев можно снова обратиться в пенсионный фонд и попросить продлить срок, прежде чем денежные средства уйдут на накопительную пенсию.

Напомним, в 2021 году размер маткапитала составляет 483 882 рублей на первого ребенка, при рождении второго он увеличивается на 155 550 рублей. Общая сумма на двух детей — 639 432 рублей.