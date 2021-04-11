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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В России изменились правила использования средств материнского капитала

ОБЩЕСТВО

В России внесены изменения в правила использования средств материнского капитала. Изменения вступили в силу. Соответствующий приказ Минтруда опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Если женщина ранее направила маткапитал на формирование накопительной части пенсии, она может отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов и использовать по другим направлениям. Согласно новым правилам, необходимо в течение полугода со дня возврата денег на счет пенсионного фонда решить, как ими распорядиться, и написать заявление. По истечении шести месяцев можно снова обратиться в пенсионный фонд и попросить продлить срок, прежде чем денежные средства уйдут на накопительную пенсию.

Напомним, в 2021 году размер маткапитала составляет 483 882 рублей на первого ребенка, при рождении второго он увеличивается на 155 550 рублей. Общая сумма на двух детей — 639 432 рублей.

 

ИА «Башинформ»

Теги: маткапитал
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