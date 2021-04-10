Фото: администрация Уфы 46 тысяч уфимцев приняли участие в общегородском субботнике Фото: администрация Уфы

46 тысяч уфимцев приняли участие в общегородском субботнике апреля, сообщили в мэрии. Вместе с работниками ЖКХ на очисткуу города после зимы вышли студенты и трудящаяся молодежь, сотрудники различных организаций, муниципальные служащие.

Для уборки привлекли 839 единиц техники. Площадь очищенной территории улично-дорожной сети составила 8 866 тыс. кв. м, внутриквартальных и придворовых территорий – 1 554 тыс. кв. м, парков и скверов – 856 тыс. кв. м. из города вывезено более тыс. кубометров мусора. В течение санитарного месячника (до 8 мая) полигон принимает мусор бесплатно.

В городе готовятся ко второму этапу работ — это благоустройство газонов, побелка деревьев, покос травы, озеленение территорий, высадка цветов, крупномерных деревьев и кустарников.

Следующие общегородские субботники запланированы на 24 апреля.