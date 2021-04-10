В Уфе прошла стратсессия по развитию городов с участием урбаниста Ильи Варламова

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» прошла стратегическая сессия «Комплексное развитие городов», с участием урбаниста Ильи Варламова. Его выступление слушали глава Башкирии Радий Хабиров и руководитель его администрации Александр Сидякин. «Конечно, у нас есть собственное видением проблем городов, но всегда полезно узнать другую точку зрения», — сказал глава республики.

Илья Варламов поделился положительными примерами развития комфортной среды в разных городах России и мира. Например, в одном из городов Австралии при невозможности построить обычную набережную (постройки встали вплотную к берегу) власти реализовали проект набережной на мостках по воде, чтобы дать горожанам доступ к реке. Или в соседней Сатке сумели поднять промышленный туризм с акцентом на местный карьер, использовав для благоустройства города средства благотворителей: жителям выдавались гранты по 100 тыс. руб. для покраски и ремонта фасадов. Еще один хороший пример для подражания – соседний Ижевск, где парки работают на самообеспечении, без привлечения муниципальных средств.

Затем участники стратсессии – главы муниципалитетов и их сотрудники, работали над шестью кейсами самых распространенных городских проблем. С командами работали эксперты, имеющие опыт решения проблем. Например, гендиректор АО «Парки Ижевска» Сергей Баторин стал экспертом по теме «Управление общественными пространствами» . Об актуальности темы говорит то, что за этот стол пожелали сесть наибольшее количество участников. Главная проблема башкирских парков – отсутствие бизнеса и инвестиций, «мертвый» зимний сезон. Хорошо то, отметили участники обсуждения, что решить эти проблемы все-таки можно на муниципальном уровне, без привлечения регионального и федерального уровней. Так, в республике появился свой парк-менеджер, который займется привлечением предпринимателей.

Самой «непривлекательной» для участников оказалась тема «Вовлечение жителей в проектирование территории». При этом именно она вызвала самый большой резонанс при обсуждении презентации. Главная проблема здесь – преодоление пассивности и негативизма населения. Участники отмечали, что в муниципалитетах нет специальных сотрудников для ведения этой работы, которая требует много организационных затрат. При этом, когда ею занимается администрация, люди считают, что она «продавливает» нужные ей решения. Но если отдать руль нескольким активистам, не факт, что они не станут лоббировать свои интересы, парировали им. Быть может, нужна третья сторона, которая бы учитывала интересы всех участников процесса, предположили они.

Также на стратсессии обсуждались темы «Туризм» (предложили актуализировать закон о туризме, ввести понятийный аппарат, например, дать определение туристическим объектам), «Вело- и пешеходная доступность» (синхронизировать программы ремонта), «Дизайн-коды и предприниматели» (ввести изменения в ФЗ-131 и муниципальные регламенты, чтобы законодательно обязать бизнес согласовывать дизайн с властями), «Объекты культурного наследия и историческая среда (привлекать региональные и федеральные субсидии и гранты, изменить нормативы для исторической среды: охранная зона в 200 м ограничивает развитие территорий).

«Приятно, что и у вас идёт дискуссия относительно комфортных городов. Сегодня в мире главная тенденция – города становятся более справедливыми. То есть любой житель вне зависимости от своего социального положения, возраста или достатка должен чувствовать себя комфортно. Лучше всего это проверить на пожилых. Должны быть скамейки через каждые 50-100 м, где можно отдохнуть или поставить сумку. Это возможность перейти дорогу без подземных переходов с кучей лестниц — безбарьерная среда. Это нормальный общественный транспорт. Сделайте город удобным для пожилых – и тогда он будет удобным для всех», — говорил Илья Варламов в своем выступлении.

Стратсессию организовал Институт развития городов и сел Башкортостана.