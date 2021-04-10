Радий Хабиров встретился с блогером Ильей Варламовым

Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров во время встречи с экспертом в области урбанистики, сооснователем фонда «Городские проекты», общественным деятелем и видеоблогером Ильёй Варламовым обсудил с ним актуальные тенденции развития Уфы и предложения по совершенствованию её социальной инфраструктуры.

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