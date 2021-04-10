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10 апреля Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров встретился с блогером Ильей Варламовым

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров во время встречи с экспертом в области урбанистики, сооснователем фонда «Городские проекты», общественным деятелем и видеоблогером Ильёй Варламовым обсудил с ним актуальные тенденции развития Уфы и предложения по совершенствованию её социальной инфраструктуры.

«Когда два года назад я начинал работу Главой республики, наша управленческая команда столкнулись с тем, что во многих городах и сёлах Башкортостана практически не было детских травмобезопасных площадок, комфортных парковых территорий. Большой проблемой был устаревший и изношенный общественный транспорт. Сегодня мы стараемся создавать в населённых пунктах элементы современного города – чистого, удобного для жизни и работы. Я прочитал вашу книгу «100 советов мэру», она мне очень понравилась. И я рекомендовал изучить её нашим главам муниципалитетов, чтобы они понимали, куда мы должны двигаться», — отметил глава региона.
Он также рассказал гостю, что в Уфе начали подготовку к 450-летию города. Это очень масштабная и многоплановая задача.
« Мы разработали стратегическое видение того, какой станет столица Башкортостана к своему юбилею. Сотрудничаем с различными специалистами в области урбанистики, учимся современным подходам к реализации городских проектов, – подчеркнул Радий Хабиров. – Мы создали Институт развития городов республики, который возглавляет мой советник Ольга Сарапулова, активно участвуем в федеральных конкурсах. За 2019-2020 годы 16 муниципалитетов Башкортостана стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды. Приглашаю вас в один из следующих визитов в нашу республику посетить и небольшие населённые пункты и города, чтобы ознакомиться с проектами, которые мы в них реализуем».
Блогер Илья Варламов пояснил, что городские власти в своей работе должны не просто ориентироваться на мнение жителей, но и формировать позицию людей по различным аспектам развития социальной инфраструктуры и градостроительной политики.
«Книгу «100 советов мэру» мы написали не только для управленцев и чиновников, но и для жителей городов. Её задача – объяснить, как работает сложный механизм городского поселения, выявить общественные запросы. Если люди не понимают целей и задач реформ, то проводить их очень сложно. В Уфе достаточно много вопросов, в том числе в области транспорта, создания общественных пространств. Наша команда подготовила ряд концептуальных предложений, которые помогут в решении этих задач», — сказал Илья Варламов.
Глава Башкортостана поддержал позицию Ильи Варламова.
«Принцип диалога с жителями я всегда ставлю во главу угла при реализации любых проектов. И стараюсь прививать этот подход всем членам управленческой команды. Мы создали различные форматы такого общения, чтобы оно вышло на системную основу», — сказал в завершении Радий Хабиров.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Встречи, общественные пространства
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