Фото: Олег Яровиков Учителя Башкирии с 1 сентября смогут воспользоваться услугами школьных стоматкабинетов Фото: Олег Яровиков

Учителя Башкортостана с 1 сентября текущего года начнут получать лечение в школьных стоматологических кабинетах. Глава республики Радий Хабиров на третьем форуме школьного образования «Взлетай» дал поручение за 3-4 месяца подготовить нормативную базу и оформить необходимые лицензии.

Напомним, Глава республики также сказал, что принято решение об открытии еще в 57 школах республики, где обучается не менее 500 школьников, новых стоматкабинетов.

В рамках реализации модуля «Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай!» в республике уже открыто 66 лицензированных школьных стоматологических кабинетов.

По данным Минздрава, с начала учебного года специалисты осмотрели 41 тысячу школьников. Каждому второму нужна помощь стоматолога. Более 11 тысяч учеников уже получили необходимое лечение.

«Мы на системной основе занимаемся лечением детей, при том, что в некоторых районах даже не было детского стоматолога. Главное – чтобы стоматкабинеты эффективно работали и там обязательно был врач», – сказал Радий Хабиров.