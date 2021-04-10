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10 апреля Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Межвузовский студенческий кампус в Уфе будет возведен над южным склоном реки Белой

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров вместе с членами Правительства республики и архитекторами-планировщиками ознакомился с проектом по размещению на южном склоне реки Белой и возле Башкирского государственного университета на площадях бывшего завода имени Кирова межвузовского студенческого кампуса.

Напомним, создать кампус планируют в рамках формирования в Башкортостане Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. По словам архитекторов, на площади 5 га разместят комплекс учебных зданий, технополис, студенческий и спортивный центры, общежития для студентов, преподавателей и молодых учёных. Корпуса соединят пешеходными и велосипедными дорожками, а также оборудуют спуск к набережной реки Белой.

«Мы обсудили место расположения будущего межвузовского студенческого кампуса. Изначально мы планировали разместить его на территории возле микрорайона «Дёма-10». Но после общения с ректорами вузов и экспертами из республиканского Института развития городов пришли к выводу, что кампус должен быть ближе к центру города и основным учебным корпусам. На площадке над южным склоном Белой очень удобная территория, рядом сразу четыре наших вуза – БашГУ, УГАТУ, БГМУ и БГПУ. Здесь на свободной территории уже можно начинать стройку. Таким образом, мы решаем сразу две задачи: создаём научный городок для студентов с учебными и жилыми корпусами, а также обустраиваем и облагораживаем южный склон реки Белой», — сказал Радий Хабиров.
Глава Башкортостана поручил премьер-министру правительства республики Андрею Назарову скоординировать исполнение указа о стратегических направлениях социально-экономического развития региона до 2024 года со строительством будущего кампуса.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Студенческий кампус, Евразийский НОЦ
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