В Башкирии затопило улицы райцентра - видео

Фото: Соцсети







Фото: Соцсети

Улицы заполненные водой наблюдают жители города Давлеканово вторые сутки подряд. На улице Солнечной местные уже вышли с удочками и пытают счастье поймать рыбу, а на улице Большая Восточная образовалась мини-воронка.

Горожане говорят, что надолго запомнят весну 2021. Некоторые давлекановцы рассказывают в социальных сетях истории помощи на дороге.

«Человеческое большое спасибо парню который буксиром довез нас до дома», — написала Эльвина Вальтина.

Официальных сообщений от компетентных органов по поводу подтопления в Давлеканово пока не поступало.