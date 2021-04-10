Фото: Илья Варламов Начальник ГИБДД Башкирии взял в работу сообщение Варламова о «гопниках» Фото: Илья Варламов

Руководитель республиканской ГИБДД Динар Гильмутдинов отреагировал на обращение блогера и урбаниста Ильи Варламова. Гость столицы Башкирии сообщил правоохранительным органам о том, что на него едва не напали «местные гопники» и, сев пьяными за руль, уехали по своим делам.

«Информация о публикации Варламова взята в работу. О результатах проинформируем», — написал Динар Гильмутдинов в социальных сетях.

Напомним, блогер и урбанист Илья Варламов прилетел в Уфу по приглашению Главы республики Радия Хабирова. Накануне он вместе с мэром города Сергеем Грековым прокатился на велосипедах по новой набережной.