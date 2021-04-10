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10 апреля Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Начальник ГИБДД Башкирии взял в работу сообщение Варламова о «гопниках»

ОБЩЕСТВО
Фото: Илья Варламов

Начальник ГИБДД Башкирии взял в работу сообщение Варламова о «гопниках» Фото: Илья Варламов

Руководитель республиканской ГИБДД Динар Гильмутдинов отреагировал на обращение блогера и урбаниста Ильи Варламова. Гость столицы Башкирии сообщил правоохранительным органам о том, что на него едва не напали «местные гопники» и, сев пьяными за руль, уехали по своим делам.

«Информация о публикации Варламова взята в работу. О результатах проинформируем», — написал Динар Гильмутдинов в социальных сетях.

Напомним, блогер и урбанист Илья Варламов прилетел в Уфу по приглашению Главы республики Радия Хабирова. Накануне он вместе с мэром города Сергеем Грековым прокатился на велосипедах по новой набережной.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ГИБДД, Илья Варламов, пьяный водитель
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