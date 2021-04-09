Главой администрации Иглинского района Башкирии стала Гюзель Насырова. Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях.

С 18 марта она исполняла обязанности главы администрации после отставки Николая Самойленко.

9 апреля депутаты местного совета поддержали кандидатуру Гюзель Насыровой на должность главы района и она официально вступила в должность.

«Не передать словами, как волнительно сегодня проходил мой день. Я многое хотела бы сказать, но точно знаю, что впереди — огромный объем работы, большие планы, и я в полной мере чувствую и осознаю ответственность за возложенные на меня обязанности. Только объединив все конструктивные общественные силы района, учитывая законные права и интересы граждан, поддерживая постоянный диалог с населением, мы сможем справиться со всеми задачами и ответить на любые вызовы. Алга, Иглинский район», — написала она на своей странице.

Напомним, Гюзель Насырова стала второй женщиной в Башкирии, возглавившей район. Впервые главой администрации стала Зухра Гордиенко — она руководит Кигинским районом республики.