Фото: Олег Яровиков Темой 4-го форума «Взлетай» может стать повышение доступности дополнительного образования Фото: Олег Яровиков

Школьники Башкортостана должны иметь полезную альтернативу в виде кружков и секций для раскрытия своих новых талантов. Об этом заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на пленарной дискуссии школьного форума "Взлетай". Сенатор от Башкортостана отметила значимость таких дискуссионных площадок для обсуждения актуальных проблем и перспектив развития школьного образования.

«Сегодня у наших педагогов очень много вопросов: от уровня заработной платы до повышения профессиональных компетенций в связи с растущей цифровизацией учебного процесса», – отметила Лилия Гумерова.

«Вы подняли очень важную тему, – сказал Радий Хабиров. – Очень важно понять, чем интересуется ребёнок, куда государству надо направить ресурсы, чтобы кружки были необременительными для семейного бюджета.

Руководитель республики поручил Минобрнауки Башкортостана проанализировать систему дополнительного образования и представить предложения по повышению его доступности. По его словам эта тема может стать одной из основных для обсуждения на четвертом форуме «Взлетай».

Директор салаватской школы № 21 Ольга Урванцева рассказала о перспективах открытия Республиканского математического лицея-интерната, где будут обучаться талантливые ребята с 6 по 10 классы. Их подготовкой по индивидуальным программам займутся педагоги-новаторы. Глава республики положительно оценил проект создания математического лицея и поддержал его реализацию.

Учитель английского языка школы № 1 села Мраково Кугарчинского района Венера Ташбулатова подняла тему повышения квалификации педагогов и предложила отправлять учителей на стажировку в другие регионы. Эту инициативу поддержал директор уфимской полилингвальной школы № 44 Азат Батыршин, также обратив внимание на необходимость активного использования гаджетов в учебном процессе.

«Создавая сеть полилингвальных школ, мы исходили из идеи повышения конкурентоспособности наших школьников в современном мире. Конечно, каждому необходимо повышать свой уровень разговорного иностранного языка. Что касается изучения родных языков народов Башкортостана, то мы идём навстречу всем землякам. Например, в Нефтекамске открыли полилингвальную гимназию с изучением татарского языка. Готовы рассмотреть проекты таких же гимназий по изучению чувашского, марийского и других языков. Мы живем в многонациональной республике, и это наше великое преимущество», — сказал Радий Хабиров.