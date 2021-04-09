Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.10 ↓

EUR 91.61 ↑

9 апреля Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В школах Уфы, Стерлитамака и Нефтекамска могут появиться специализированные IT-классы

ОБЩЕСТВО

В альбоме нет фотографий.

Сегодня на пленарной дискуссии форума «Взлетай» эксперт Министерства просвещения России Александр Милкус предложил создать в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске специализированные IT-классы для ребят, которые выберут для себя инженерно-технические специальности.

«При этом очень важно уже с 9 класса подключать их к работе на предприятиях Башкортостана, чтобы ребята после школы не уезжали за пределы республики», – отметил Александр Милкус.

«Хорошая идея с профориентацией в таких IT-классах. Это очень важно сейчас, когда список профессий будущего ежедневно пополняется новыми компетенциями, которые пока кажутся фантастическими. Но мир меняется, а вместе с ним меняется и общество. Поэтому наши дети должны быть конкурентоспособными и готовыми к новым вызовам», — отметил Радий Хабиров.

О необходимости развития школьного самоуправления на форуме «Взлетай!» рассказала ученица 9 класса уфимской гимназии № 86 Карина Аднабаева.

«Мы провели форсайт-сессию «#Дети рулят» и считаем, что каждый ученик имеет задатки лидера в той или иной сфере. Их важно развивать с учётом интересов всего школьного коллектива. Также мы думаем, что школьные объединения могут оказывать и психологическую помощь одноклассникам», рассказала Карина.

«Вы предложили очень интересный проект по созданию групп помощи своим ровесникам. Надо совместно с педагогами и Минобрнауки республики продумать его реализацию. Вообще, нам нужно идти в социальные сети и родительские чаты. Там формируются смыслы, зарождаются идеи, порой негативные. Вовремя заметить эти процессы и принять правильное решение – наша совместная задача», — подчеркнул глава региона.

 

ИА «Башинформ»

Теги: форум Взлетай
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Задержан глава Илишевского района Башкирии Ильдар Мустафин
По подозрению в превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов задержан глава Илишевского района Ильдар Мустафин. По данным ис
В Уфе на улице мужчине стало плохо: он скончался до приезда «скорой»
В Уфе прямо на улице скончался мужчина. Мертвого человека обнаружили утром 8 апреля в районе Южного автовокзала. По сообщению очевидца, который разместил
Глава СКР поручил еще раз изучить дело осужденного к 8 годам тюрьмы Владимира Санкина
После выхода в эфир на одном из федеральных телеканалов программы, посвященной ходу расследования уголовного дела в отношении уфимца Владимира Санкина, п
Башкирская актриса Танзиля Хисамова стала Заслуженной артисткой Российской Федерации
Известная башкирская актриса, народная артистка Башкортостана Танзиля Хисамова стала Заслуженной артисткой Российской Федерации. Соответствующий указ, по
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть