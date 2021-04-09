В школах Уфы, Стерлитамака и Нефтекамска могут появиться специализированные IT-классы

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Сегодня на пленарной дискуссии форума «Взлетай» эксперт Министерства просвещения России Александр Милкус предложил создать в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске специализированные IT-классы для ребят, которые выберут для себя инженерно-технические специальности.

«При этом очень важно уже с 9 класса подключать их к работе на предприятиях Башкортостана, чтобы ребята после школы не уезжали за пределы республики», – отметил Александр Милкус.

«Хорошая идея с профориентацией в таких IT-классах. Это очень важно сейчас, когда список профессий будущего ежедневно пополняется новыми компетенциями, которые пока кажутся фантастическими. Но мир меняется, а вместе с ним меняется и общество. Поэтому наши дети должны быть конкурентоспособными и готовыми к новым вызовам», — отметил Радий Хабиров.

О необходимости развития школьного самоуправления на форуме «Взлетай!» рассказала ученица 9 класса уфимской гимназии № 86 Карина Аднабаева.

«Мы провели форсайт-сессию «#Дети рулят» и считаем, что каждый ученик имеет задатки лидера в той или иной сфере. Их важно развивать с учётом интересов всего школьного коллектива. Также мы думаем, что школьные объединения могут оказывать и психологическую помощь одноклассникам», рассказала Карина.