В Башкирии планируют провести Кубок России и чемпионат по биатлону

В сентябре в Уфе пройдёт первенство страны по летнему биатлону среди юниоров, есть планы провести зимние старты Кубка и чемпионата России. Об этом сообщил президент Федерации биатлона России, двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Виктор Майгуров. Стороны обсудили успехи башкирских биатлонистов и перспективы развития спорта в республике.

«Башкортостан – очень спортивный регион. И биатлон занимает у нас одно из первых мест. Спортсмены радуют успехами: в прошлое воскресенье, 4 апреля наши ребята Александр Бабчин, Антон Бабиков, Алексей Петров и Эдуард Латыпов завоевали первое место в мужской эстафете на чемпионате России. У башкирского биатлона – богатая история и большое будущее. Мы нацелены на сотрудничество с Федерацией и готовы принимать у себя соревнования любого уровня», — сказал Радий Хабиров.

Виктор Майгуров поблагодарил Главу Башкортостана за внимание к развитию биатлона в регионе.

«Я вижу, что республика много делает для поддержки спорта в целом и биатлона в частности. Я пообщался со спортсменами и тренерами, они не испытывают недостатка ни в инвентаре, ни в площадках для подготовки, ни в снаряжении, – сказал руководитель Федерации. – Искренне поздравляю с успехами ваших спортсменов, в первую очередь Эдуарда Латыпова, который по праву стал лидером сборной России по биатлону. Приятно, что Башкортостан возвращается на лидирующие позиции. В сентябре в Уфе пройдёт первенство страны по летнему биатлону среди юниоров, есть планы провести зимние старты Кубка и чемпионата России».

Радий Хабиров подчеркнул, что к предстоящему первенству Башкортостан обновит уфимский биатлонный комплекс. Здесь предстоит привести в порядок лыжероллерную трассу, стрельбище и административные здания. После этого СОК «Биатлон», которому в этом году исполнится 20 лет, будет отвечать современным стандартам. Виктор Майгуров поддержал планы обновления технической базы лыжного спорта в республике, в том числе обустройство трасс в Октябрьском, Белорецке и Ишимбае.