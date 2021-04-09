Фото: Олег Яровиков Задержание главы района; в «Уфе» новый тренер; дело из-за смерти врача – неделя в Башкирии Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров рассказал о важном событии; силовики задержали главу района; сколько стоит отдохнуть на природе в Башкирии; о бедных сельчанах и росте смертности; у бывшего госавтоинспектора нашли «лишнее» имущество на миллионы. Все главные новости недели – в одном материале «Башинформа».

«Золотые» башкирские биатлонисты

4 апреля спортсмены из Башкирии стали победителями эстафеты на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. Сборная в составе Александра Бабчина, Антона Бабикова, Алексея Петрова и Эдуарда Латыпова завоевала золото в мужской эстафете. «Эта победа стала первой для башкирских биатлонистов за 10 лет, последний раз на чемпионате России мы брали золото в эстафетах в 2013 году», — сказал Радий Хабиров, поздравляя биатлонистов. Башкирские спортсмены завоевали в Ханты-Мансийске четыре медали: в масс-старте вторым был Антон Бабиков, Эдуард Латыпов вырвал золото в мужской гонке преследования на 12,5 км и бронзу в спринтерской гонке на 10 км. В рейтинге СБР Эдуард Латыпов признан лучшим.

Задержание главы района

9 апреля правоохранители задержали на 48 часов главу Илишевского района Башкирии Ильдара Мустафина по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным «Башинформа», 44-летний чиновник обвиняется в махинациях с землей, в результате которых был нанесен ущерб бюджету района. Илишевским районом Ильдар Мустафин руководил 13 лет. Пока суд оставил его на свободе.

Южный экспресс

В Башкирии от Уфы до Кумертау начал курсировать скоростной поезд «Орлан». Он может разгоняться до 120 км в час. В итоге время в пути сократилось почти в два раза – с семи часов до 3 часов 50 минут. Первыми пассажирами нового поезда 2 апреля стали глава Башкирии Радий Хабиров, начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев. «На запад республики планируем запустить более скоростной экспресс «Уфа — Приютово», там будут курсировать поезда «Ласточка». Появится экспресс «Уфа — Белорецк» – и все наши туристы и горнолыжники оценят новые современные поезда», — поделился планами Радий Хабиров. Билет до Кумертау стоит 576 рублей. В будущем пассажиры «Орлана» смогут расплачиваться картой «Алга».

Назначения в «Уфе», в мэрии и Роспотребнадзоре

4 апреля, после того как ФК «Уфа» крупно (0-4) проиграл «Динамо», главный тренер башкирской команды Рашид Рахимов покинул свой пост. 9 апреля новым наставником «горожан» стал 37-летний Алексей Стукалов, ранее покинувший аналогичный пост в московском клубе «Велес».

Также 9 апреля назначили нового руководителя в Управлении Роспотребнадзора по Башкирии. Им стала Анна Казак, ранее работавшая главным врачом «Центра гигиены и эпидемиологии в РБ».

Курировать пресс-службу администрации Уфы, а также коммуникацию с жителями и работу системы «Инцидент-менеджмент» будет новый заместитель мэра столицы по связям с общественностью Алексей Дербеко. С 2019 года он работал замначальника управления Главы РБ по социальным коммуникациям.

COVID-19: болеют госслужащие, уголовное дело из-за смерти врача, «ЭпиВакКорона»

На этой неделе в Уфе закрыли ковид-госпиталь на базе Демской городской больницы, учреждение переходит к плановой работе, сообщил глава Минздрава Максим Забелин, уточнив, что «сегодня общее число коек для ковид-больных в республике составляет 1668, занято — 90%». Также 5 апреля на совещании глава Башкирии Радий Хабиров признался, что его тревожит количество заболевших коронавирусом среди госслужащих, и призвал усилить контроль санэпидмер. Среди госслужащих вакцинированы менее 18%. Полностью привиты от ковида в регионе более 108 тысяч человек. «Чтобы не нарваться на третью волну инфекции», надо максимально вакцинировать население до теплого времени года, заявил Хабиров. 9 апреля в республику поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона».

С начала пандемии в Башкирии выявлено 33 тысячи 294 заболевших коронавирусом. Сейчас болеют более 3,7 тысячи человек. За неделю от вируса умерли 22 человека, всего — 389. СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников региональных Минздрава и Роспотребнадзора при расследовании смерти врача. 43-летняя женщина умерла от коронавируса в январе. Но ее родственникам отказали в выплате страховки, объясняя тем, что медик заразилась не на работе. Однако новое расследование подтвердило обратное. В итоге семье положено 3,7 млн рублей страховых выплат.

Сколько стоит отдохнуть на природе

В Башкирии утвердили цены на посещение особо охраняемых природных территорий. По постановлению﻿ премьер-министра республики посещение природных парков «Зилим», «Иремель» и «Мурадымовское ущелье» обойдется в 200 рублей. За отдых в парках «Аслы-Куль» и «Кандры-Куль» возьмут 250 рублей за человека. На другие особо охраняемые территории можно пройти за 150 рублей.

У бывшего госавтоинспектора нашли «лишнее» имущество на 44 миллиона

Признаки коррупции усмотрели сотрудники прокуратуры у бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкирии. Работники надзорного ведомства не установили доходы, на которые полицейский купил три офисных помещения в 700 «квадратов», одну квартиру, загородный дом в элитном поселке, два внедорожника. «Мужчина не смог подтвердить законность происхождения имущества на общую сумму более 44 млн рублей. Чтобы скрыть имущество от декларирования, объекты недвижимости и транспортные средства были оформлены на близких родственников, которые также не обладали такими финансовыми возможностями», — пояснили в прокуратуре. В итоге полицейского уволили, его имущество изымут в пользу государства.

«Важное событие и большая гордость»

8 апреля в Уфе на открытии Российского промышленного форума на «ВДНХ-Экспо» глава Башкирии Радий Хабиров дал старт двум высокотехнологичным производствам, созданным в республике. Так, в уфимском индустриальном парке «ПромЦентр» запустили линию по фасовке химпродуктов, которую изготовила уфимская компания «МВС МЕХАТРОНИКА» для предприятия в сфере литейной индустрии «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус», расположенного в Нижнем Тагиле. Выпускаемое компанией оборудование не имеет аналогов в России и СНГ. В Стерлитамаке компания «М-Робо» запустила производство станков с ЧПУ и роботизированных автомоечных комплексов. На данный момент «М-Робо» уже выпускает около 30 видов станков с ЧПУ. После открытия нового предприятия номенклатурный ряд моделей станет еще шире. Партия из 10 станков будет работать в Уфе на предприятии «ОДК-УМПО». «Для нас это важное событие и большая гордость», – подчеркнул Радий Хабиров.

О сельчанах за чертой бедности…

Почти у полмиллиона жителей Башкирии доходы не превышают прожиточный минимум. Среди беднейших групп населения — сельские жители, 70% которых живут за чертой бедности, сообщил 7 апреля Уполномоченный по правам человека в Башкирии Рим Каюмов на заседании комитета Госсобрания. Основными причинами таких показателей он назвал отсутствие рабочих мест и низкий заработок на селе. Пик безработицы в республике пришёлся на сентябрь 2020 года, тогда число безработных увеличилось с 12 тысяч до 129 тысяч.

Также омбудсмен заявил, что в Башкирии проблемы с получением медпомощи стали причиной роста смертности. «Поступали жалобы людей, страдающих хроническими заболеваниями и нуждающихся в плановых операциях, в связи с невозможностью получить необходимую медицинскую помощь», — сообщил депутатам Рим Каюмов. По его мнению, сложности в сфере здравоохранения в период пандемии стали следствием системных проблем. «С 2005 года число фельдшерско-акушерских пунктов в республике уменьшилось на 200 единиц. Количество участковых больниц сократилось в три раза», — информировал Каюмов.

…И рекордном спросе на сельскую ипотеку

По данным Росреестра, в Башкирии за первый квартал этого года достигнута почти половина прошлогоднего объема сельской ипотеки. В целом по стране большинство сделок по программе льготной сельской ипотеки заключается в ПФО, в лидерах Башкирия. С начала года по этой программе в республике зарегистрировано 1118 договоров, за весь 2020 год — 2543. С этого года в рамках программы нельзя покупать жилье в домах выше пяти этажей; для первоначального взноса можно использовать маткапитал, сообщили в ведомстве.

В Москву, в Москву!

Радий Хабиров поручил Минобразования Башкирии провести переговоры с коллегами из Москвы и отправить первых 100 учителей республики для изучения лучших практик столичных школ. Проезд, питание и проживание учителям оплатят из бюджета. Как отметил Хабиров на третьем форуме школьного образования «Взлетай!», нашим учителям есть чему поучиться у московских коллег. В качестве примера он привел организацию тематических суббот, которые в Москве проходят более креативнее и интереснее, чем у нас. Еще один столичный проект – Московская электронная школа. Это уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий. По словам Хабирова, системе образования республики надо становиться более современной и брать лучшие практики регионов. Также на форуме глава сообщил, что Башкортостан находится на первом месте в России по количеству школьных стоматологических кабинетов — уже открыто 66 кабинетов, в них получили лечение 11 тысяч учеников. В планах открытие кабинетов еще в 57 школах.