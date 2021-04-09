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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Межрегиональный фестиваль «Интернациональная Победа» пройдет в Крыму

ОБЩЕСТВО

В рамках Межрегионального культурно-исторического фестиваля «Интернациональная Победа» между Республиканским музеем Боевой Славы Министерства культуры Республики Башкортостан и Белогорским историко-краеведческим музеем 12 апреля пройдет Командная интеллектуальная игра «Победа». Участниками игры станут учащиеся старших классов общеобразовательных школ Белогорского района Республики Крым.

13 апреля Межрегиональный культурно-исторический фестиваль «Интернациональная Победа» состоится в г. Белогорске Белогорского района Республики Крым. Он посвящен 77-й годовщине освобождения Белогорского района Республики Крым от немецко-фашистских захватчиков. В программе – возложение цветов к Памятному знаку на месте соединения войск 4-го украинского фронта и отдельной приморской армии и к бюсту Героя Советского Союза, уроженки Башкортостана Магубы Сыртлановой, церемония торжественного открытия фестиваля, посещение Белогорского историко-краеведческого музея, презентация выставки «Победы славной долгий путь 1941-1945 годы», посвященной освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков, созданной в рамках федерального проекта «Территория Победы» Республиканским музеем Боевой Славы совместно с Ливадийским дворцом-музеем, Белогорским историко-краеведческим музеем Республики Крым и военными историками Башкортостана и Крыма, круглый стол «Воздушные асы — герои крымского неба», проводимого в рамках Межрегиональной научно-практической конференции «Боевое содружество народов СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В работе круглого стола примут участие парламентарии, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, учреждений культуры, руководители и члены общественных организаций Башкортостана и Крыма, ученые, молодежь, ветераны и родственники участников Великой Отечественной войны, музейные работники, представители национально-культурных общественных организаций Республики Крым. Круглый стол будет содействовать увековечиванию вклада многонационального советского народа в освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков, укреплению межрегиональных связей между РБ и РК, формированию у молодежи объективного взгляда на историю Отечества, сохранению преемственности поколений. Участие в работе круглого стола поможет стимулированию научно-исследовательской и музейной работы в РБ и РК.

Организатор проекта — АНО по развитию общественно-культурных инициатив «Центр межкультурного партнёрства».

 

ИА «Башинформ»

Теги: история
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