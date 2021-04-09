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9 апреля Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

30 успешных школ Башкирии могут стать сетевыми

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

В республике заработает новый республиканский портал качества образования, а 30 самых успешных школ Башкортостана станут помогать малокомплектным школам и общеобразовательным учреждениям с низкими результатами. Об этом на третьем форуме школьного образования «Взлетай» заявил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

Новый портал будет создан наподобие проекта Московская электронная школа, в котором есть широкий набор электронных сервисов и он доступен для учителей, учеников и их родителей. Еще один проект связан с наставничеством. Министр предложил отобрать 30 базовых успешных школ республики, которые своими знаниями, методиками могли бы поделиться с малокомплектными учебными заведениями, которых в республике насчитывается 200.

В последних, по словам главы образовательного ведомства, в силу разных причин работают «учителя–многостаночники», которые ведут сразу несколько предметов. Также в республике есть 109 школ с низкими образовательными результатами. 30 сетевых школ могли бы стать партнерами этих 300 с лишним учебных заведений.

Глава республики Радий Хабиров поддержал идею по созданию нового образовательного портала. По его словам, портал должен быть понятным, простым и удобным для всех пользователей.

Радий Хабиров также отметил, что он очень деликатно и внимательно относится к теме закрытия школ. Ни одна школа, в первую очередь сельская, не может быть закрыта без согласия Главы региона.

«Любая идея, которая связана с поддержкой таких школ по повышению там качества образования, доступности к новым знаниям и методикам будет мной поддержана», — сказал Глава республики.

 

Азат Гиззатуллин

Теги: форум Взлетай
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