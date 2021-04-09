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В МЧС Башкирии назвали районы, где возможны проблемы с доступом спецтехники из-за паводка

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В МЧС Башкирии назвали районы, где возможны проблемы с доступом спецтехники из-за паводка Фото: Олег Яровиков

В МЧС Башкирии уточнили районы, населенные пункты которых могут оказаться под угрозой ограничения в части доступа спецтехники для тушения пожаров и для оказания медпомощи в период паводка-2021. Таких районов — 13 с 28 населенными пунктами.

Это Баймакский (5 населенных пунктов), Уфа (4), Нуримановский (3), Уфимский (3), Зилаирский (2), Белорецкий (2), Бурзянский (2), Иглинский (2) Илишевский (1) Учалинский (1) Архангельский (1) Гафурийский (1) Зианчуринский (1) районы.

По прогнозу Башкирского УГМС, в период половодья возможно подтопление территорий 41 муниципалитета. В зоне паводка могут оказаться до 230 населенных пунктов, свыше 11 тысяч жилых домов, более 30 тысяч человек, в том числе 6,8 тысячи детей.

В Башгидрометцентре уточнили, что зимняя водность рек бассейна реки Белой в этом году превышает средние многолетние значения на 20-50%. Глубина промерзания почвы в бассейне реки Белой составляет 67-72 см, что на 5-20 сантиметров больше средних многолетних значений. Толщина льда на Белой и Уфимке в марте колебалась в пределах от 35 до 67 см, что указывает на отклонение от нормы на -16 сантиметров и +9 сантиметров, соответственно. Максимальные уровни на большинстве рек бассейна реки Белой ожидаются в пределах нормы.

Мониторинг мест заторов и подтоплений обеспечивают 85 оперативных групп.

 

ИА «Башинформ»

Теги: МЧС РБ
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