Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.10 ↓

EUR 91.61 ↑

9 апреля Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии к купальному сезону-2021 планируют открыть 128 официальных пляжей

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии к купальному сезону-2021 планируют открыть 128 официальных пляжей Фото: Ксения Калинина

В Башкирии, по данным регионального МЧС, в 2020 году утонули 118 человек, в том числе 12 детей. При этом, 95 человек погибли в купальный сезон — это 80 процентов от всех утонувших. О том, как республиканские ведомства готовятся к новому летнему сезону отдыха у воды, 9 апреля в мультимедийном пресс-центре «Россия» рассказал председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

По его словам, первоочередной мерой обеспечения безопасного пребывания людей на водных объектах является предоставление им необходимой инфраструктуры, то есть оборудованных пляжей.

«В соответствии с указом Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и его поручением об открытии в каждом муниципальном образовании по дополнительному пляжу, в 2020 году в республике было аттестовано 90 специально оборудованных пляжей в 36 муниципальных образованиях. Это на 11 пляжей больше чем в 2019 году. Из анализа информации, полученной от администраций муниципальных образований, видно, что в текущем году планируется открытие 128 пляжей на территории 54 муниципальных образований», — сообщил руководитель ведомства.

Кроме того, основной мерой борьбы со смертельными инцидентами на водоемах будут профилактические рейды и патрулирование. В прошлом году в данном виде деятельности были задействованы порядка 10 тысяч человек, в том числе 2 267 волонтеров. В этом году соответствующая работа будет продолжена, подчеркнул Фарит Гумеров.

 

ИА «Башинформ»

Теги: купальный сезон, профилактика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Задержан глава Илишевского района Башкирии Ильдар Мустафин
По подозрению в превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов задержан глава Илишевского района Ильдар Мустафин. По данным ис
В Уфе на улице мужчине стало плохо: он скончался до приезда «скорой»
В Уфе прямо на улице скончался мужчина. Мертвого человека обнаружили утром 8 апреля в районе Южного автовокзала. По сообщению очевидца, который разместил
Глава СКР поручил еще раз изучить дело осужденного к 8 годам тюрьмы Владимира Санкина
После выхода в эфир на одном из федеральных телеканалов программы, посвященной ходу расследования уголовного дела в отношении уфимца Владимира Санкина, п
Башкирская актриса Танзиля Хисамова стала Заслуженной артисткой Российской Федерации
Известная башкирская актриса, народная артистка Башкортостана Танзиля Хисамова стала Заслуженной артисткой Российской Федерации. Соответствующий указ, по
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть