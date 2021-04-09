Фото: Ксения Калинина В Башкирии к купальному сезону-2021 планируют открыть 128 официальных пляжей Фото: Ксения Калинина

В Башкирии, по данным регионального МЧС, в 2020 году утонули 118 человек, в том числе 12 детей. При этом, 95 человек погибли в купальный сезон — это 80 процентов от всех утонувших. О том, как республиканские ведомства готовятся к новому летнему сезону отдыха у воды, 9 апреля в мультимедийном пресс-центре «Россия» рассказал председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

По его словам, первоочередной мерой обеспечения безопасного пребывания людей на водных объектах является предоставление им необходимой инфраструктуры, то есть оборудованных пляжей.

«В соответствии с указом Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и его поручением об открытии в каждом муниципальном образовании по дополнительному пляжу, в 2020 году в республике было аттестовано 90 специально оборудованных пляжей в 36 муниципальных образованиях. Это на 11 пляжей больше чем в 2019 году. Из анализа информации, полученной от администраций муниципальных образований, видно, что в текущем году планируется открытие 128 пляжей на территории 54 муниципальных образований», — сообщил руководитель ведомства.

Кроме того, основной мерой борьбы со смертельными инцидентами на водоемах будут профилактические рейды и патрулирование. В прошлом году в данном виде деятельности были задействованы порядка 10 тысяч человек, в том числе 2 267 волонтеров. В этом году соответствующая работа будет продолжена, подчеркнул Фарит Гумеров.