Фото: Олег Яровиков Еще 57 школ Башкирии будут оснащены новыми стоматологическими кабинетами Фото: Олег Яровиков

Башкортостан сегодня находится на первом месте в России по количеству школьных стоматологических кабинетов. В рамках реализации модуля «Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай!» в республике уже открыто 66 лицензированных школьных стоматологических кабинетов.

Напомним, с инициативой об открытии стоматологических кабинетов в школах республики, где обучается более 800 учащихся, на первом форуме «Взлетай» выступил Радий Хабиров. По данным Минздрава, с начала учебного года специалисты осмотрели 41 тысячу школьников. Каждому второму нужна помощь стоматолога. Более 11 тысяч учеников уже получили необходимое лечение.

Сегодня Глава республики на третьем форуме «Взлетай», который проходит в Уфе, сказал, что принято решение об открытие еще в 57 школах республики, где обучается не менее 500 школьников, новых стоматкабинетов.

«Самое главное, оборудование не должно простаивать, сразу надо находить и врача–стоматолога. Это очень важно для наших сёл, где порой нет детских стоматологов. В 62 школах республики уже внедрена программа «Спортивная борьба в школы», там имеются тренеры, за счет бюджета секции получили ковры, спортивную форму. Мне министр образования доложил, что к 2024 году уже в 200 школах появятся секции по борьбе. Это не значит, что мы поставили планку готовить мастеров спорта, главное – это общефизическая подготовка наших школьников, укрепление их здоровья», — сказал Радий Хабиров.