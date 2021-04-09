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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Первые 100 учителей Башкирии поедут в Москву для изучения лучших практик столичных школ

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Первые 100 учителей Башкирии поедут в Москву для изучения лучших практик столичных школ Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров дал поручение министерству образования и науки Башкортостана провести переговоры с коллегами из Москвы и отправить первых 100 учителей республики для изучения лучших практик столичных школ.

Глава региона отметил, что учителя будут проживать в представительстве Башкортостана в Москве, их проезд, питание и проживание оплатят из бюджета.

По словам Радия Хабирова, нашим учителям есть чему поучиться у своих московских коллег. Он рассказал, что сам внимательно изучил сайт департамента образования Москвы и уже по нему видно, насколько продвинулось вперед столичное образование.

В качестве примера он привел организацию тематических суббот, которые в Москве в отличие от республики организованы более креативней и интересней.

«Мультидисциплинарные субботы московского школьника» включают в себя сразу несколько направлений. Участников «Космических суббот» возят в Звездный городок и знакомят с достижениями отечественной космонавтики. На «Субботах активиста» ребята развивают лидерские навыки. Патриотическим воспитанием занимаются на «Субботах мужества». Во время «Спортивных суббот» школьники могут сдать нормативы ГТО и попасть на мастер-классы олимпийских чемпионов.

На «Арт-субботах» они изучают различные направления искусства, а на «Экосубботах» — природу. На «Финансовых и предпринимательских субботах» рассказывают о финансовой грамотности, на «ТВ-субботах» — о профессиях, связанными с телевидением. Во время «Научных суббот» ученики могут побывать в научно-исследовательских институтах, а во время «Транспортных суббот» узнать, как устроена транспортная система мегаполиса. В проекте «Субботы московского школьника» участвуют вузы, колледжи, научные институты, предприятия, музеи, галереи, спортивные учреждения.

Еще один столичный проект – Московская электронная школа. Это уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, которое дает возможность учить и учиться по-новому. В нем есть широкий набор электронных сервисов; разнообразный образовательный контент, соответствующий школьной программе, созданный учителями для учителей; доступ к сервисам онлайн в любое время и с любого устройства — учителю, родителю и ребенку.

Учебные планы, оценки и домашние задания, общение с учителями, материалы для подготовки к уроку, для самостоятельного изучения и самопроверки — все это в распоряжении школьников, учителей и родителей в круглосуточном режиме. В библиотеку «МЭШ» загружено уже более одного миллиона единиц образовательного контента.

Системе образования республики, по словам Радия Хабирова, надо становиться более современной, а региональный Минобр должен быть локомотивом современного образования и брать в пример лучшие практики регионов. Активно к этой работе должен подключаться и Башкирский институт развития образования, которые еще не реализовал свой потенциал.

15 полилингвальных гимназий, открытых в республике, могут взять на себя роль своего рода драйверов образования, у детей должны быть все возможности для реализации своего потенциала, считает Глава региона.

 

Азат Гиззатуллин

Теги: форум Взлетай, школы
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