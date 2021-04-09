Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.10 ↓

EUR 91.61 ↑

9 апреля Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В уфимском поселке Максимовка талые воды затопили проезжую часть

ОБЩЕСТВО
Фото: УГЗ Уфы

В уфимском поселке Максимовка талые воды затопили проезжую часть Фото: УГЗ Уфы

Резкое потепление в Уфе привело к подтоплению проезжей части в поселке Максимовка. Как сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты столицы, вечером 8 апреля талые воды затопили территорию Центра образования.

«Чтобы не допустить перелива проезжей части улицы Чехова, специалисты произвели отвод талой воды. Однако к вечеру приток значительно увеличился и превысил пропускную способность трубы под дорогой на улице Сосновской. Уровень поднялся, и вода стала подтапливать проезжую часть», — уточнили в пресс-службе управления.

Ночью спасатели откачивали воду с помощью дизельной насосной станции и к утру 9 апреля устранили перелив дороги. Всего откачано 3440 кубометров воды.

 

ИА «Башинформ»

Теги: половодье, Максимовка
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе на улице мужчине стало плохо: он скончался до приезда «скорой»
В Уфе прямо на улице скончался мужчина. Мертвого человека обнаружили утром 8 апреля в районе Южного автовокзала. По сообщению очевидца, который разместил
Глава СКР поручил еще раз изучить дело осужденного к 8 годам тюрьмы Владимира Санкина
После выхода в эфир на одном из федеральных телеканалов программы, посвященной ходу расследования уголовного дела в отношении уфимца Владимира Санкина, п
Башкирская актриса Танзиля Хисамова стала Заслуженной артисткой Российской Федерации
Известная башкирская актриса, народная артистка Башкортостана Танзиля Хисамова стала Заслуженной артисткой Российской Федерации. Соответствующий указ, по
Задержан глава Илишевского района Башкирии Ильдар Мустафин
По подозрению в превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов задержан глава Илишевского района Ильдар Мустафин. По данным ис
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть