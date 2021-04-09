Фото: УГЗ Уфы В уфимском поселке Максимовка талые воды затопили проезжую часть Фото: УГЗ Уфы

Резкое потепление в Уфе привело к подтоплению проезжей части в поселке Максимовка. Как сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты столицы, вечером 8 апреля талые воды затопили территорию Центра образования.

«Чтобы не допустить перелива проезжей части улицы Чехова, специалисты произвели отвод талой воды. Однако к вечеру приток значительно увеличился и превысил пропускную способность трубы под дорогой на улице Сосновской. Уровень поднялся, и вода стала подтапливать проезжую часть», — уточнили в пресс-службе управления.

Ночью спасатели откачивали воду с помощью дизельной насосной станции и к утру 9 апреля устранили перелив дороги. Всего откачано 3440 кубометров воды.