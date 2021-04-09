Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.10 ↓

EUR 91.61 ↑

9 апреля Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Анна Казак назначена руководителем Роспотребнадзора Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Анна Казак назначена руководителем Роспотребнадзора Башкирии Фото: Олег Яровиков

С сегодняшнего дня в Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан новый руководитель. Им стала Анна Казак, ранее работавшая главным врачом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан». Соответствующий приказ руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анны Поповой опубликован 9 апреля 2021 года.

Анна Казак в 2000 году окончила Владивостокский государственный медицинский университет по специальности «медико-профилактическое дело». С 1993 по 1994 год работала лаборантом кафедры хирургии Владивостокского государственного медицинского университета, в 1994-1996 гг. – палатной медсестрой отделения торакальной хирургии МУЗ «Городская детская клиническая больница» Владивостока, в 2001-2002 гг. – врачом-вирусологом Федерального государственного учреждения «Центр госсанэпиднадзора в Республике Башкортостан», в 2003-2008 гг. – дизайнером-консультантом ООО «Вереск-Уфа», в 2007-2008 гг. – врачом-интерном кафедры общей гигиены и экологии Башкирского государственного медицинского университета.

С 2008 по 2014 год занимала должности специалиста-эксперта отдела надзора за питанием населения, заместителя начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, в 2014-2015 гг. работала в должности заведующей отделом гигиены – врачом по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

С января 2015 года по 8 апреля 2021 года являлась главным врачом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

Врио главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в РБ назначена Мария Скотарева.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Роспотребнадзор по РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе на улице мужчине стало плохо: он скончался до приезда «скорой»
В Уфе прямо на улице скончался мужчина. Мертвого человека обнаружили утром 8 апреля в районе Южного автовокзала. По сообщению очевидца, который разместил
Глава СКР поручил еще раз изучить дело осужденного к 8 годам тюрьмы Владимира Санкина
После выхода в эфир на одном из федеральных телеканалов программы, посвященной ходу расследования уголовного дела в отношении уфимца Владимира Санкина, п
Башкирская актриса Танзиля Хисамова стала Заслуженной артисткой Российской Федерации
Известная башкирская актриса, народная артистка Башкортостана Танзиля Хисамова стала Заслуженной артисткой Российской Федерации. Соответствующий указ, по
Многострадальные улицы Уфы: когда закончат ремонт на Ибрагимова, Комсомольской и 8 Марта
«30 лет здесь живу и ни разу не видела капитального ремонта дорожного полотна», - возмущается уфимка, проживающая в доме по бульвару Ибрагимова. Проблемы
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть