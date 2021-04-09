Фото: Госкомитет РБ по ЧС В Башкирии зафиксирован резкий подъем рек Уршак и Ай Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии специалисты Башгидрометцентра зафиксировали резкий подъем рек Уршак и Ай. В районе села Ляхово за сутки уровень воды поднялся на 178 см и на данный момент составляет 323 см. Уточняется, что выход реки за пойму произойдет при уровне 540 см, говорится в официальном сообщении регионального Госкомитета по ЧС.

«Также подъем уровня воды за сутки зафиксирован на реке Ай в районе села Метели на 127 см и составил 412 см. Выход реки на пойму — при 690 см. На реке Дема уровень воды поднялся на 77 см и составил 319 см», — отметили в ведомстве.

Спасатели уточнили, что угрозы подтопления жилых домов пока нет.