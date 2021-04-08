Жители Башкирии смогут наблюдать звездопад на протяжении десяти ночей

У жителей Башкирии с 16 по 25 апреля будет возможность наблюдать звездопад — метеорный поток Лириды.

Как сообщается на сайте Уфимского планетария, Земля проходит сквозь рой пылинок, оставленных хвостом кометы Тэтчер (C/1861 G1). В результате пылевые частицы врезаются в атмосферу Земли со скоростью 49 км в секунду и сгорают на высоте 80-120 км, создавая красивый эффект падающей звезды. Иногда Земля проходит через более плотные области пылевых частиц, оставленных кометой, и тогда наблюдается больше метеоров.

Лириды – яркие белые метеоры, они являются одним из старейших известных метеорных потоков. Лириды известны очень давно – более двух тысяч лет, первое упоминание о них датируется 687 годом до нашей эры – древние китайцы наблюдали как «звезды падали как дождь».

Эффектные метеорные дожди Лирид наблюдались в 1803 и 1922 годах. В 1803 году наблюдалось до 700 метеров в час. Сейчас Лириды – слабый метеорный поток, в максимуме наблюдается 10 — 20 метеоров в час.

Но иногда наблюдается гораздо больше метеоров, так в 1982 году во время максимума Лирид в час выпадало 90 метеоров. Последняя высокая активность Лирид была отмечена в 1985 году – 200 метеоров в час.