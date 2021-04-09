Временно исполнять обязанности главы Аскинского района Башкирии будет Динис Юсупов
Временно исполняющим обязанности главы администрации Аскинского района Башкирии назначен Динис Юсупов.
Предыдущий глава Ришат Дихин безвременно ушел из жизни 27 марта после заражения коронавирусом.
Динис Юсупов является заместителем по социальным вопросам и внутренней политике. До этого он работал в качестве главного советника отдела по работе с органами местного самоуправления управления главы Башкирии по взаимодействию с муниципальными образованиями.