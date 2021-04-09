Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.10 ↓

EUR 91.61 ↑

9 апреля Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Временно исполнять обязанности главы Аскинского района Башкирии будет Динис Юсупов

ПОЛИТИКА

Временно исполняющим обязанности главы администрации Аскинского района Башкирии назначен Динис Юсупов.

Предыдущий глава Ришат Дихин безвременно ушел из жизни 27 марта после заражения коронавирусом.

Динис Юсупов является заместителем по социальным вопросам и внутренней политике. До этого он работал в качестве главного советника отдела по работе с органами местного самоуправления управления главы Башкирии по взаимодействию с муниципальными образованиями.

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Глава СКР поручил еще раз изучить дело осужденного к 8 годам тюрьмы Владимира Санкина
После выхода в эфир на одном из федеральных телеканалов программы, посвященной ходу расследования уголовного дела в отношении уфимца Владимира Санкина, п
В Уфе на улице мужчине стало плохо: он скончался до приезда «скорой»
В Уфе прямо на улице скончался мужчина. Мертвого человека обнаружили утром 8 апреля в районе Южного автовокзала. По сообщению очевидца, который разместил
Башкирская актриса Танзиля Хисамова стала Заслуженной артисткой Российской Федерации
Известная башкирская актриса, народная артистка Башкортостана Танзиля Хисамова стала Заслуженной артисткой Российской Федерации. Соответствующий указ, по
В ХМАО-Югра начались Дни башкирской культуры и просвещения
7-10 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра проходят Дни башкирской культуры и просвещения. Мероприятия запланированы в городах Нижневартовск,
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть