Проект комплекса по сжижению газа в Стерлитамаке получит налоговые льготы

Проект строительства современного комплекса по сжижению природного газа в Стерлитамакском районе получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот.

Презентация состоялась 8 апреля в Доме Республики, где глава Башкортостана Радий Хабиров провёл тематическое совещание в формате «Инвестчас».

Руководитель республики поручил Минземимущества РБ совместно с администрацией Стерлитамакского района оказать содействие инвесторам в оформлении земельного участка под новый комплекс.

К строительству первой очереди комплекса производительностью 3 тонны газа в час планируют приступить в 2021 году. Общий объём инвестиций составит 1,9 млрд рублей. На новом производстве появится 30 рабочих мест. Сжиженный природный газ, в частности, будут использовать в качестве моторного топлива на грузовом автомобильном и железнодорожном транспорте республиканских предприятий.

«К нам приходят серьёзные инвестиции, поэтому очень важно оперативно проработать земельный вопрос и в короткие сроки приступить к возведению объекта», – подчеркнул Радий Хабиров.

О планах строительства животноводческого комплекса на 1 200 коров в Кугарчинском районе рассказал исполнительный директор агрофирмы «Иртюбяк» Олег Николаев. Речь идёт о возведении двух коровников на 600 голов каждый, телятника, доильного зала, комбикормового завода и приобретении технологического оборудования. При этом будет создано 20 новых рабочих мест. Объём инвестиций в проект – 1,6 млрд рублей.

«Это один из крупных и технологичных проектов в агропромышленном комплексе Башкортостана, – сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. – Главное, что он примерно в два раза производительнее, чем старые фермы, и фактически является типовым для республики. Это новый индустриальный подход к созданию животноводческих ферм».

Участники «Инвестчаса» одобрили компенсацию части затрат инвестора на приобретение племенного скота, который планируют закупить в Европе, элитных семян и удобрений.

Фермер из Кармаскалинского района Рустем Курмаев планирует, вложив 300 млн рублей, построить в деревне Нижний Тюкунь молочную ферму с перерабатывающим цехом. Инвестор уже подобрал площадку для возведения комплекса зданий, провёл геологические изыскания и начал проектирование объектов.

Производственная мощность комплекса позволит выпускать до 2 700 тонн молока в год. В перспективе инвестор планирует использовать его для изготовления сыров и другой продукции.

Рустем Курмаев попросил членов Инвестиционного комитета о содействии в обеспечении строительными материалами для отсыпки подъездных автодорог. Глава региона поручил Минэкологии РБ совместно с администрацией Кармаскалинского района проработать возможность использования одного из ближайших карьеров для решения этой задачи.

В качестве мер поддержки проекта фермеру также компенсируют часть затрат на закупку племенного скота.

Директор ООО «Отдых» Алмаз Хуснутдинов представил проект создания в Туймазинском районе многофункционального комплекса в сфере придорожного сервиса. На площадке вдоль федеральной трассы М-5 «Урал» планируют построить кафе, гостиницу, автостоянку с зоной отдыха для автомобилистов и станцией техобслуживания, магазин автозапчастей и товаров первой необходимости, аптеку. Объём инвестиций в проект составит 95 млн рублей. На новом объекте появятся 25 рабочих мест.

«Мы нацелены высокими темпами развивать придорожный сервис, можете полностью рассчитывать на нашу поддержку. Один из важнейших вопросов в этой отрасли – правильный выбор площадки и её грамотная планировка. По итогам обсуждения проект получил статус приоритетного с предоставлением субсидии на создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Подробно с мерами и условиями оказания господдержки предприниматели могут ознакомиться на Инвестиционном портале Башкортостана. Администрация Туймазинского района также окажет содействие в выделении и оформлении земельного участка под новый комплекс», — сказал Радий Хабиров.