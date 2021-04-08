Радий Хабиров наградил победителей и призеров республиканского конкурса «Трезвое село»

Фото: Олег Яровиков

























































Фото: Олег Яровиков

Сегодня в Уфе прошло награждение финалистов республиканского конкурса «Трезвое село-2020». В нем участвовали села с разной численностью, поэтому было решено поделить их на четыре категории: крупные, большие, средние, малые. Перед церемонией награждения глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с экспозициями всех 12 сел и деревень, которые вышли в финал «Трезвого села».

Главы администраций районов и жители самих сельских населенных пунктов рассказали Радию Хабирову об истории сел и деревень, о том, на что планируют потратить грантовые средства.

Напомним, по итогам прошлогоднего конкурса Глава Башкортостана увеличил призовой фонд, в итоге общий призовой фонд составил 40 млн рублей. Победители получили сегодня по 5 млн рублей, занявшие вторые места — по 3 млн рублей, за третьи — по 2 млн рублей.

Предваряя церемонию награждения глава республики отметил, что конкурс «Трезвое село» — самый народный.

«Во время общения со своими коллегами – главами других регионов нашей большой страны я всегда с гордостью говорю, что у нас в республике проживает почти 40 процентов сельского населения. Люди, проживающие на селе – это душа народа. Нам очень важно, чтобы наше село развивалось, появлялись новые семьи, рождались дети. В конкурс «Трезвое село» мы вдохнули новую энергию. К сожалению, в последние годы в республике появилось много суррогатного алкоголя, росла смертность от отравления ими. Мы поняли, что нам надо стать более жесткими в борьбе с этим злом. И в некоторых районах нам пришлось чуть ли не проводить «войсковые операции» против торговцев суррогатом. Я точно понимал, что только силовыми методами не решить эту задачу, что нужно поднимать людей, которые бы сказали нет этой заразе. На мой взгляд это у нас получилось. И конечно конкурс «Трезвое село» нам в этом помог. Смысл конкурса однако не в этом. Он объединяет людей, односельчан. Я вижу, что очень большой интерес, людям хочется жить лучше. Конкурс многонациональный», — сказал Радий Хабиров.

Глава республики поблагодарил одного из идейных вдохновителей конкурса – заместителя председателя Госсобрания Башкортостана Эльвиру Аиткулову, глав администраций районов и сельских поселений и конечно самих сельчан.

Среди крупных сел, где проживает более тысячи человек 1 место заняло село Ильчино Учалинского района, на втором деревня Шамонино Уфимского района, село Шулганово Татышлинского района взяло 3 место.

Среди больших деревень на 1 месте село Исимово Кугарчинского района, на 2 – село Бахтыбаево Бирского района, на третьем — деревня Таштимерово Абзелиловского района.

В категории средних сел призовая тройка выглядит так: деревня Кучербаево Стерлитамакского района, деревная Старомухаметово Кигинского района и деревня Бретяково Бурзянского района.

Ну и наконец среди малых деревень победителем признали деревню Нижнеяикбаево Баймакского района, серебряными призерами «Трезвого села» стали жители села Якутово Куюргазинского района, на третьем строчке деревня Верхние Каргалы Благоварского района.

По словам главы администрации Куюргазинского района Юлая Ильясова они очень довольны своим вторым местом.

«Для нас – это большая огромная победа. Не знаю как в других районах и деревнях. Но в селе Якутово – одной из жемчужин нашего Башкортостана 99,9% жителей не пьют алкогольные напитки, у нас живут активные и творческие люди. Полученный грант мы направим на решение проблем водоснабжения. Дело в том, что рядом с деревней находится соленый источник и вся вода она с солоноватым привкусом. Мы пробурим артезианскую скважину, сделаем разводку по домам, и у всех жителей будет вкусная, чистая вода. На остатки средств мы планируем в деревне поставить современную детскую площадку. Всем участникам огромное спасибо, это было просто здорово», — прокомментировал для агентства «Башинформ» Юлай Ильясов.

Все победители и призеры получили из рук Главы региона дипломы финалистов и денежные сертификаты. Стоит отметить, что голосование среди 12 финалистов проходило на портале «Голос РБ». Победителей и призеров определили жители республики.

Поздравив победителей и призеров Радий Хабиров заметил, что такая активность со стороны жителей села заставляет задуматься об увеличении в следующем году призового фонда конкурса.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко отметил, что такого конкурса нет нет ни у одного региона России и он сегодня получил большое удовольствие. По его словам, конкурс «Трезвое село» — реальный пример того, как нужно решать демографические проблемы и он будет рекомендовать своим коллегам с регионов поучиться опыту республики. Вице – спикер парламента и председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова рассказала, что по решению правительства победители и призеры «Трезвого села» могут потратить грантовые средства уже в этом году.

«Конкурс «Трезвое село» — это про здоровый образ жизни, хорошее настроение, желание жить и любить, быть вместе. Очень приятно видеть, как совместная работа руководства муниципалитетов, местных жителей, духовенства, общественных организаций дает свои плоды. Как говорит башкирская пословица, «Халыҡ көсө таш яра» — сила народа и скалу разобьет», — отметила Эльвира Аиткулова.