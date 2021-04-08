Фото: Валерий Шахов Радий Хабиров занял четвертое место в рейтинге глав регионов России за март 2021 года Фото: Валерий Шахов

Глава Башкортостана Радий Хабиров занял четвертое место в рейтинге глав регионов России за март 2021 года, опубликованном компанией «Медиалогия». Он обогнал по медиарейтингу всех своих коллег по Приволжскому федеральному округу.

В общем рейтинге первую строчку занимает мэр Москвы Сергей Собянин, вторую – губернатор Московской области Андрей Воробьев. Третье место у губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В десятку также вошли глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Крыма Сергей Аксенов, руководитель Тверской области Игорь Руденя, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Ставропольского края Владимир Владимиров и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Рейтинг «Медиалогии» определяется по количеству и характеру публикаций о главах регионов в российских и зарубежных СМИ.