Определена дата общегородского субботника в Уфе

Власти Уфы определили дату общегородского субботника. Его решено провести в субботу, 10 апреля, сообщили в муниципалитете.

Месячник по санитарной очистке города стартовал 29 марта и продлится до 30 апреля. Работники ЖКХ ежедневно выходят на уборку улиц и дворов, в рамках санитарных пятниц им помогают предприятия. 10 апреля на общий субботник приглашаются горожане и сотрудники всех организаций.

В санитарный месячник городской полигон твердых бытовых отходов принимает мусор от организаций бесплатно, напомнили в мэрии.