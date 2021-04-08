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8 апреля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Определена дата общегородского субботника в Уфе

ОБЩЕСТВО

Власти Уфы определили дату общегородского субботника. Его решено провести в субботу, 10 апреля, сообщили в муниципалитете.

Месячник по санитарной очистке города стартовал 29 марта и продлится до 30 апреля. Работники ЖКХ ежедневно выходят на уборку улиц и дворов, в рамках санитарных пятниц им помогают предприятия. 10 апреля на общий субботник приглашаются горожане и сотрудники всех организаций.

В санитарный месячник городской полигон твердых бытовых отходов принимает мусор от организаций бесплатно, напомнили в мэрии.

 

ИА «Башинформ»

Теги: субботник
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