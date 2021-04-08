Минздрав РБ: в Башкирии за сутки от COVID-19 скончались четыре человека

В Башкирии по состоянию на 8 апреля за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество за сутки зафиксировано в Стерлитамаке — 17 человек. В Уфе — 15 выявленных случаев. Такие данные сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Общее количество выявленных заболевших — 33 191 человек. 387 человек умерло, в том числе за минувшие сутки — четыре человека.

240 человек выздоровели за сутки. Всего число выздоровевших достигло 28 981 человека.

На лечении в стационарах находятся 188 человек, из них в тяжелом состоянии — 15, на ИВЛ — пять.