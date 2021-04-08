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В Уфе хотят лишить статуса памятника истории и снести усадьбу Зия Камали

ОБЩЕСТВО
Фото: facebook

В Уфе хотят лишить статуса памятника истории и снести усадьбу Зия Камали Фото: facebook

Усадьбу Зии Камали в Уфе на улице Гафури, 89, могут лишить статуса объекта культурного наследия и снести для застройки квартала.

Башкультнаследие обнародовало Свод предложений к Акту государственной историко-культурной экспертизы, выполненной экспертом. В Управлении по госохране памятников культуры посчитали, что экспертиза соответствует всем требованиям, ведомство согласно с выводами эксперта. Предложения жителей в своде содержат как и усмотрение в усадьбе исторической ценности, туристического потенциала, так и необходимость сноса аварийного здания, отсутствие инвестора для реставрации и так далее.

По усадьбе Зия Камали в начале марта стали известны результаты экспертизы, проведенной специалистом из Екатеринбурга, которая не усмотрела в усадьбе исторической ценности. Член СПЧ по правам человека при Главе РБ, юрист и председатель башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Эльза Маулимшина заказала другую экспертизу, результаты которой еще готовятся, сообщила она агентству «Башинформ». Экспертиза проводится с помощью собранных неравнодушными горожанами средств. Маулимшина также добавила, что Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) в лице Галины Маланичевой также выполняет экспертизу.

В опубликованном Башкультнаследием проекте приказа сегодня говорится, что «Усадьбе Зия Камали (Зыяитдин (Парвазетдин) Ямалетдинович Камалетдинов)» отказано во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Зия Камали/Парвазетдин Жамалетдинович Камалетдинов (1873-1943) — педагог, богослов, общественный деятель. Получил высшее рели­гиозное образование в университете Аль-Азхар (Каир). Владел, кроме родного, арабским, турецким, английским и другими языками. Преподавал в медресе «Гусмания» (1904-1906), сотрудничал в национальной и религиозной периодической печати, издавал в Уфе газету «В мире Ислама». Основал медресе «Галия» в Уфе (1906 г.) был его бессменным ректором, профессором, читал курсы «Основы Ислама», «История Ислама» и психологии. В этом медресе получили образование около 1400 человек, среди них: М. Гафури, С. Габаши, Ш. Бабич, Х. Туфан, С.Кудаш. В 1914 году в Уфе открыл учительскую семинарию «Анасия» для девочек, где преподавал мусульманскую этику. Принимал активное участие в работе Всероссийских мусульманских съездов (1917). В 1923-м избран казием Центрального Духовного управления мусульман внутренней России и Сибири. В богословских трудах выступил с реформаторской трактовкой основных положений Ислама. 22 апреля 1938 года арестован и приговорен к лишению свободы на 7 лет. Умер в тюрьме под Куйбышевом. Реабилитирован в 1956 году.

 

Вероника Нигматуллина

Теги: архитектурные памятники
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