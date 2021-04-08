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Уфимская станция переливания крови получила новую платформу для ПЦР-диагностики

ОБЩЕСТВО
Фото: Уфимская служба крови

Уфимская станция переливания крови получила новую платформу для ПЦР-диагностики Фото: Уфимская служба крови

Станция переливания крови Уфы получила новую полностью автоматизированную платформу для проведения ПЦР-диагностики Сobas 6800. Как ообщили в медучреждении, уфимская Служба крови стала первой организацией в системе Службы крови России, где установлена такая система.

В пресс-службе Минздрава Башкирии пояснили, что данное оборудование поступило в республику в рамках подготовки к XIII Всероссийскому форуму Службы крови, который пройдет в Уфе 19-20 апреля. Отмечается,

что она предназначена для применения в клинико-диагностических лабораториях со средней и высокой производительностью. Совмещая в себе модули с разными функциями, Сobas 6800 обеспечивает непрерывный рабочий процесс, начиная от обработки образцов, заканчивая интерпретацией результатов.

Система спроектирована таким образом, что позволяет сократить частоту контактов оператора с прибором. Благодаря полной автоматизации за 8 часов непрерывной работы платформа выдает результаты для 384 образцов.

Для скрининга крови и плазмы используется полная серия тестов, выполняемых в одной системе Сobas 6800, которые позволяют выявлять все основные вирусные мишени в одном тесте и обладают более высокой чувствительностью по сравнению с другими аналогичными системами.

В ведомтсве считают, что новая автоматизированная система обеспечит простоту и гибкость молекулярного тестирования и поможет повысить эффективность лаборатории.

 

ИА «Башинформ»

Теги: станция переливания крови
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