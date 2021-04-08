Первую коллекцию одежды представил после ребрендинга «Ишимбайский трикотаж» в Уфе















Модный показ и премьера новой коллекции домашней одежды от компании «Ишимбайский трикотаж» прошел в выставочном комплексе ВДНХ-ЭКСПО. Мероприятие состоялось в рамках выставки «ЛегПром» Российского Промышленного форума.

Первая после масштабного ребрендинга коллекция представлена изделиями верхнего трикотажа. Модели продемонстрировали уютную домашнюю одежду, свитшоты, легинсы, платья.

Прежняя история предприятия известна, в основном, своим бельевым производством. Однако новая команда решила вывести свое продукцию «на улицы».

Над коллекцией одежды, которая называется «Rukh collection», трудился коллектив дизайнеров, технологов, швей и конструкторов модельно-экспериментального цеха фабрики.

- Мы создаем одежду для всей семьи, которую могут носить все люди, независимо от возраста. Она мягкая, практичная, приятная к телу, в ней удобно провести весь день и заниматься любимыми делами, — рассказала Марина Лёдова, главный технолог ООО «Ишимбайский трикотаж» . Новая коллекция называется «Rukh collection». «Rukh» в переводе с тюркских языков значит «дух». У нашей компании долгий путь и насыщенная история. Тем самым мы хотим подчеркнуть свою приверженность традициям, возродить дух производства в современной интерпретации и предложить всем желающим носить то, что сделано здесь, на родной земле.

Коллекция создана из современных качественных материалов в соответствии с последними тенденциями моды, делятся создатели. Натуральная природная цветовая гамма, стилизованные этнические мотивы, уютные ткани и мягкие силуэты — все это отражено в названии коллекции.

Напомним, ООО «Ишимбайский трикотаж» основано на базе Ишимбайской трикотажной фабрики, которой в 2021 году исполняется 55 лет. В 2019 году совместно с Министерством промышленности и энергетики Республики Башкортостан был подписан инвестиционный проект «Перезагрузка» по возрождению градообразующего предприятия, имеющего большое социальное значение для города и региона.

Менее чем за год существования организация показала положительную динамику производства: компания выпустила полтора миллиона единиц продукции на общую сумму 150 миллионов рублей и пополнило налоговый бюджет республики на 15 миллионов рублей, — сказал Дмитрий Лысенко, генеральный директор ООО «Ишимбайский трикотаж» . Также мы ведем активную кадровую политику: увеличили количество рабочих мест до двухсот и уже трудоустроили 168 человек. Кроме того, в компании восстановили ученичество на производстве: приглашаем учениц-швей, заключаем договоры, выплачиваем стипендию. По окончании обучения, которое длится в среднем три месяца, присваивается разряд швеи, человек получает новую профессию и может работать.

Такое обучение доступно всем независимо от пола и возраста – в компании работают швеями как мужчины, так и женщины. Дмитрий Лысенко подчеркнул, что компания открыта к сотрудничеству и предоставляет возможность работать всем желающим.

Как рассказал генеральный директор ООО «Ишимбайский трикотаж», в планах у фабрики возобновить полный цикл выпуска трикотажных изделий: вязальное, красильно-отделочное производство и выпуск готовых изделий, тем самым увеличить количество рабочих мест..

Также на базе предприятия организуются зоны ремесленного коворкинга для развития и общения начинающих предпринимателей и фрилансеров.

- Что касается одежды, то мы планируем создавать лимитированные коллекции изделий верхнего трикотажа, капсульные коллекции домашней одежды и нижнего белья, детские тематические коллекции. В перспективе – открытие розничной сети магазинов, выход на экспорт и расширение присутствия бренда в интернете, — поделилась Марина Лёдова .

Купить одежду производства «Ишимбайский трикотаж» можно в оффлайн представительствах сети, а также в онлайн формате – в розницу на Wildberries, оптом на официальном сайте компании и на странице в инстаграм.

ООО «Ишимбайский трикотаж» приглашает посетить выставку одежды и стенд №___ на втором этаже ВДНХ-ЭКСПО.

Форум будет работать в течение трех дней. Для посетителей экспозиция открыта с 7 по 9 апреля.