Фото: Соцсети В Уфе перекроют еще один участок улицы Комсомольской Фото: Соцсети

С 7 апреля на Комсомольской улице введено еще одно ограничение. По данным пресс-службы столичной администрации, до 2 августа по четыре полосами будет закрыто движение транспорта от улицы 50 лет СССР до Рязанской.

Городские власти напомнили, что перекрытие происходит поэтапно, а капитальный ремонт улицы-дублера проспекта Октября идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По традиции жителей Уфы просят с пониманием отнестись к неудобствам и ограничениям.