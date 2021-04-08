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8 апреля Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе перекроют еще один участок улицы Комсомольской

ОБЩЕСТВО
Фото: Соцсети

В Уфе перекроют еще один участок улицы Комсомольской Фото: Соцсети

С 7 апреля на Комсомольской улице введено еще одно ограничение. По данным пресс-службы столичной администрации, до 2 августа по четыре полосами будет закрыто движение транспорта от улицы 50 лет СССР до Рязанской.

Городские власти напомнили, что перекрытие происходит поэтапно, а капитальный ремонт улицы-дублера проспекта Октября идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По традиции жителей Уфы просят с пониманием отнестись к неудобствам и ограничениям.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ремонт, Комсомольская
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